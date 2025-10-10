О важности коммуникаций: Нина Зверева провела лекцию для студентов Самарской области

По инициативе Сбера в Самарском университете прошла лекция известной журналистки, автора книг и эксперта по эффективным коммуникациям Нины Зверевой. Студенты получили ценные практические знания о секретах успешных переговоров и эффективных коммуникаций, услышали полезные советы о том, как правильно формулировать цели и добиваться желаемого результата. Спикер также поделилась собственными проверенными приемами подготовки к важным встречам и собеседованиям, подкрепив теорию примерами из личного опыта.

Юлия Бунтова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Одна из наших важнейших задач — это стремление внести позитивные изменения в жизнь людей и сделать её лучше. Мы делимся накопленными знаниями, передаём ценный опыт и лучшие методики. Приглашая таких выдающихся спикеров, как Нина Зверева, и организовывая встречи с ними, мы открываем перед аудиторией новые горизонты и возможности. Уверена, что эти знания расширят кругозор и помогут нашей молодежи извлечь максимальную пользу для собственного развития и профессионального роста".

Нина Зверева, российская журналистка, бизнес-тренер, автор книг и телеведущая:

"Живое общение — это магия, которую невозможно заменить виртуальным взаимодействием. Люди, способные дружить, открыто выражать свои мысли и чувства, находить общий язык с другими, умеют делать проекты с людьми — они всегда более успешны. Это просто факт. За ними идут другие. Именно поэтому способность выстраивать эффективные коммуникации становится важнейшей компетенцией настоящего лидера. Хотите стать лидерами, умейте общаться вживую".

Студенты самарских вузов проявляли живой интерес к теме, активно участвовали в диалоге и задавали десятки вопросов. Благодаря выступлению студенты узнали, как уверенно вести диалог, задавать правильные вопросы и находить общий язык в любых ситуациях.