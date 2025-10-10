16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
О важности коммуникаций: Нина Зверева провела лекцию для студентов Самарской области Финополис-2025: РСХБ представил коробочное решение для корпоративных коммуникаций "Цифровой офис сотрудника" Александр Ведяхин: "У Сбера уникальные инвестиционные инструменты для криптовалют" "Финополис": Россельхозбанк назвал топ-3 сферы применения первой аккредитованной КБС в стране Александр Ведяхин: "Сбер привлёк 1,3 млрд рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам"

Банки Финансы

О важности коммуникаций: Нина Зверева провела лекцию для студентов Самарской области

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

По инициативе Сбера в Самарском университете прошла лекция известной журналистки, автора книг и эксперта по эффективным коммуникациям Нины Зверевой. Студенты получили ценные практические знания о секретах успешных переговоров и эффективных коммуникаций, услышали полезные советы о том, как правильно формулировать цели и добиваться желаемого результата. Спикер также поделилась собственными проверенными приемами подготовки к важным встречам и собеседованиям, подкрепив теорию примерами из личного опыта.

Фото: предоставлено пресс-службой Сбербанка

Юлия Бунтова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Одна из наших важнейших задач — это стремление внести позитивные изменения в жизнь людей и сделать её лучше. Мы делимся накопленными знаниями, передаём ценный опыт и лучшие методики. Приглашая таких выдающихся спикеров, как Нина Зверева, и организовывая встречи с ними, мы открываем перед аудиторией новые горизонты и возможности. Уверена, что эти знания расширят кругозор и помогут нашей молодежи извлечь максимальную пользу для собственного развития и профессионального роста".

Нина Зверева, российская журналистка, бизнес-тренер, автор книг и телеведущая:

"Живое общение — это магия, которую невозможно заменить виртуальным взаимодействием. Люди, способные дружить, открыто выражать свои мысли и чувства, находить общий язык с другими, умеют делать проекты с людьми — они всегда более успешны. Это просто факт. За ними идут другие. Именно поэтому способность выстраивать эффективные коммуникации становится важнейшей компетенцией настоящего лидера. Хотите стать лидерами, умейте общаться вживую".

Студенты самарских вузов проявляли живой интерес к теме, активно участвовали в диалоге и задавали десятки вопросов. Благодаря выступлению студенты узнали, как уверенно вести диалог, задавать правильные вопросы и находить общий язык в любых ситуациях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2