16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: рынок розничного кредитования в 2026 году вырастет на треть "Новогодний джекпот": ОТП Банк проводит акцию для новых клиентов малого бизнеса ВТБ: рынок ипотеки в 2026 году вырастет на четверть Сбер проведёт "День инвестора" и представит новые решения для клиентов и бизнеса UnionPay: на что тратили россияне за границей в 2025 году

Банки Финансы

"Новогодний джекпот": ОТП Банк проводит акцию для новых клиентов малого бизнеса

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк запускает акцию для новых клиентов малого бизнеса — "Новогодний джекпот", по условиям которой 100 победителей получат бесплатное расчетно-кассовое обслуживание навсегда.

Для участия в акции в период с 1 по 30 декабря 2025 года необходимо открыть расчетный счет в ОТП Банке, выбрать один из пакетов услуг "Малый бизнес": "Лёгкий старт", "Уверенный рост", "Уверенный рост Премиум" или "ВЭД без границ", а также выполнить одно из следующих условий в период с момента открытия счета до 31.01.2026 года.

  • Совершить исходящие платежи на сумму от 350 000 руб./мес.
  • Поддерживать среднедневные остатки на счете в сумме не менее 350 000 руб.

Среди всех участников, которые выполнят условия, случайным образом будут определены 100 победителей. Розыгрыш пройдет в период с 01.02.2026 по 15.02.2026, и до 27.02.2026 г. победители получат уведомление в Интернет-банке или по телефону.

С 1 марта 2026 года они получат бесплатное обслуживание на выбранном пакете услуг. Важно, что для получения приза участники должны сохранять активность на счете и не менять пакет услуг.

Ознакомиться с подробными условиями акции можно на сайте банка

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4