"Новогодний джекпот": ОТП Банк проводит акцию для новых клиентов малого бизнеса

ОТП Банк запускает акцию для новых клиентов малого бизнеса — "Новогодний джекпот", по условиям которой 100 победителей получат бесплатное расчетно-кассовое обслуживание навсегда.

Для участия в акции в период с 1 по 30 декабря 2025 года необходимо открыть расчетный счет в ОТП Банке, выбрать один из пакетов услуг "Малый бизнес": "Лёгкий старт", "Уверенный рост", "Уверенный рост Премиум" или "ВЭД без границ", а также выполнить одно из следующих условий в период с момента открытия счета до 31.01.2026 года.

Совершить исходящие платежи на сумму от 350 000 руб./мес.

Поддерживать среднедневные остатки на счете в сумме не менее 350 000 руб.

Среди всех участников, которые выполнят условия, случайным образом будут определены 100 победителей. Розыгрыш пройдет в период с 01.02.2026 по 15.02.2026, и до 27.02.2026 г. победители получат уведомление в Интернет-банке или по телефону.

С 1 марта 2026 года они получат бесплатное обслуживание на выбранном пакете услуг. Важно, что для получения приза участники должны сохранять активность на счете и не менять пакет услуг.

Ознакомиться с подробными условиями акции можно на сайте банка