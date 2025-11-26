ВТБ в Самарской области в 2,5 раза расширил географию доставки

16+
САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Выездной сервис ВТБ показал значительный рост в Самарской области по итогам девяти месяцев 2025 года. География доставки с начала года выросла в 2,5 раза. Через доставку реализовано 102 тысячи банковских продуктов, что в 1,8 раза превысило результат аналогичного периода прошлого года.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Рост продаж сопровождался увеличением клиентской базы сервиса. Количество пользователей, воспользовавшихся доставкой, выросло на 20% и достигло 30 тысяч человек. Доля выездного обслуживания в общем объеме клиентопотока банка в регионе составила 6%.

"Рост ключевых показателей подтверждает востребованность формата выездного обслуживания. Для нас это стратегически важный канал, который позволяет обеспечивать доступность банковских услуг клиентам в 236 населенных пунктах области. Специалисты не только доставляют карты, но и помогают с оформлением других банковских продуктов — от вкладов до кредитных карт", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

Развитие выездного сервиса является частью масштабной стратегии ВТБ по повышению доступности своих продуктов для жителей всех населенных пунктов страны. На сегодняшний день сеть ВТБ в Самарской области насчитывает 32 офиса. Кроме того, продукты и услуги банка доступны в офисах присоединяемого "Почта Банка", отделениях "Почты России", а также по программе выездного обслуживания.

