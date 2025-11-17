16+
"Дома один": Сбер запустил игру-тренажёр для детей и подростков

САМАРА. 17 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В приложении СберKids стартовала игра "Дома один". В отличие от схожей по названию семейной комедии тут всё не по-детски серьёзно. Игра-тренажёр воспроизводит популярные мошеннические схемы. Преступники стремятся завладеть финансами взрослых, сыграв на детской доверчивости или невнимательности, и задача игры — научить детей распознавать уловки мошенников.

По сценарию игры ребёнок находится у себя в квартире и занимается обычными делами. И в тот момент, когда он не ожидает подвоха, в его жизнь врывается скам — интернет-мошенничество. Вариантов развода три: 1) друг пишет, что ему нужны деньги, чтобы выгодно купить внутреннюю валюту в Roblox; 2) мама поручает выбрать кроссовки (задание на распознавание фишинговых сайтов); 3) курьер привозит заказ и просит открыть дверь.

Дальше ситуация развивается исходя из того, как реагирует ребёнок. Например, если он продиктует другу номер банковской карты мамы, то от "мамы" тут же придёт сообщение: "У меня списали много денег. Ты, случайно, никому ничего не передавал?". Чтобы завершить игру, надо пройти все три сценария. В конце игры ребёнок видит свои ошибки и может сыграть ещё раз.

Кирилл Бессонов, начальник управления СберКids Сбербанка:

"СберKids — больше чем банковское приложение. В нём ребёнок может не только просматривать счёт, переводить деньги, оплачивать покупки по QR-коду и копить на мечту, но и обучаться финансовой грамотности, в том числе с помощью нашей новой игры-тренажёра. А ещё в нём можно поболтать со СберКотом. Мы улучшили нашего ИИ-ассистента: теперь его ответы более персонализированы, а рекомендации — более точны. Более того, сейчас ребёнок сам выбирает, как СберКот может к нему обращаться: кому-то приятно по имени, а кто-то просит называть его суперменом. СберKids помогает нашим юным клиентам — а приложением пользуются уже 2,5 миллиона российских детей — становиться финансово грамотными и избегать мошенников".

