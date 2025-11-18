16+
Банки Финансы

В ВТБ назвали основные драйверы развития биометрии до 2030 года

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Ключевыми драйверами развития биометрических технологий до 2030 года станут ИИ-ассистенты, государственные сервисы и услуги маркетплейсов. Такой прогноз сделал заместитель президента — председателя правления ВТБ Вадим Кулик в рамках форума "Цифровые решения" в национальном центре "Россия".

"Биометрические технологии сегодня переживают один из витков своего развития. Помимо непосредственно офлайн-оплаты товаров и услуг по биометрии, контроля доступа на какие-либо объекты эти технологии будут развиваться в принципиально разных сегментах. Основными станут развитие всевозможных цифровых помощников, ИИ-ассистентов и агентов, интеграция во всевозможные государственные сервисы, а также развитие услуг маркетплейсов", — отметил Вадим Кулик.

Биометрические технологии будут совершенствоваться при распознавании голоса, мимики пользователей ИИ-помощниками — благодаря биометрии взаимодействие искусственного интеллекта с пользователями будет становиться все более нативным, отметил топ-менеджер. "Последние разработки в робототехнике говорят о том, что мы переходим от механической мимики и жестикуляции антропоморфных роботов к максимально очеловеченным движениям в коммуникациях с пользователями", — продолжил зампредправления ВТБ. 

"Биометрия позволит ИИ-помощникам все более четко интерпретировать малейшие изменения в поведении клиента — когда он, например, находится под каким-либо давлением, и рядом с ним находится посторонний человек. А это ключ к развитию антифрод-систем, которые крайне важны при оказании финансовых услуг", — добавил Вадим Кулик.

По его словам, биометрические технологии будут все более активно использоваться для подтверждения личности при оказании госуслуг, они могут быть востребованы в синергии с другими сервисами аутентификации — электронной подписью, различными токенами и др.

Особую роль в популяризации биометрических технологий сыграют и маркетплейсы — которые будут очевидно заинтересованы в развитии бесшовных сервисов оплаты на своих платформах. "Большой потенциал для этого откроет и возможность продажи товаров с ограниченным доступом — рецептурных лекарств, товаров 18+, а также формирование отдельных маркетинговых предложений для тех или иных категорий покупателей", — отметил Вадим Кулик. Он добавил, что также видит потенциал развития биометрии в совершенствовании сервисов самообслуживания в офлайн-торговле.

Все это лишь небольшой спектр применения и развития биометрических технологий, который нас ожидает в ближайшие пять лет, резюмировал Вадим Кулик.

