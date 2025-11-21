НОВИКОМ получил дополнительный лимит "зонтичных" поручительств для поддержки малого бизнеса

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) получил дополнительный лимит "зонтичных" поручительств от Корпорации МСП на IV квартал 2025 года. Благодаря финансовой поддержке государства клиенты банка из сегмента малого и среднего бизнеса получат новые возможности для развития, реализации инвестиционных проектов, пополнения оборотных средств и рефинансирования ранее взятых кредитов.

Механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента РФ в 2021 году и реализуется Корпорацией МСП в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Благодаря господдержке предприниматели, которым не хватает собственного залогового обеспечения, могут получить кредит до 1 млрд рублей с покрытием до 50% от его суммы. При этом "зонтичное" поручительство гарантирует банку исполнение обязательств по таким кредитам, высвобождая ликвидность для дополнительного кредитования бизнеса.

Регулярное выделение дополнительных лимитов по "зонтичным" поручительствам позволяет НОВИКОМу системно наращивать поддержку предпринимателей. За десять месяцев текущего года в рамках механизма банк предоставил субъектам МСП финансирование на сумму около 2,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года прирост составил порядка 11%.

Так, благодаря "зонтичным" поручительствам в 2025 году новые возможности для развития бизнеса получил крупный отечественный производитель быстровозводимых зданий и конструкций для нефтегазовой промышленности и ТЭК. Компания направляет финансирование на расширение производства. Это поможет увеличить объемы строительства новых объектов на месторождениях.

Еще один клиент банка, использующий механизм "зонтичных" поручительств, — поставщик средств индивидуальной защиты, предназначенных для обеспечения безопасности труда, защиты от загрязнений и механических воздействий на предприятиях. С 2022 года компания активно развивает собственное швейное производство. Дополнительное финансирование помогает ей эффективно работать с растущим числом клиентов.

Дополнительный лимит "зонтичных" поручительств позволяет банку расширять доступ предпринимателей к финансированию, тем самым способствуя ускорению реализации проектов. Для клиентов малого и среднего бизнеса это возможность быстрее масштабировать производство, укреплять позиции на рынке и эффективно реагировать на новые запросы экономики. НОВИКОМ последовательно наращивает поддержку МСП и видит устойчивый рост востребованности этого механизма.