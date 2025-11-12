В 2025 году в Поволжье при поддержке Сбера открылось более 22 тыс. новых бизнесов

С начала 2025 года предприниматели Астраханской, Волгоградской, Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской и Саратовской областей открыли с поддержкой Сбера более 22 тыс. новых предприятий. Об этом во время пресс-конференции рассказала председатель Поволжского банка Сбербанка Наталия Цайтлер. Всего на сегодня свыше 253 тыс. человек доверили банку развитие своего дела - показатель превысил результаты аналогичного периода прошлого года на 4,6%.

Сбер предоставляет предпринимателям различные инструменты для ведения бизнеса, включая комплексные сервисы, которые выходят за рамки традиционного банковского обслуживания. Одно из таких решений - подписка СберБизнес Прайм, которой сегодня пользуются порядка 69 тыс. компаний в Поволжье. Это означает, что каждый третий предприниматель - клиент банка выбирает этот пакетный продукт для оптимизации своих операций. С подпиской предприниматели могут получить доступ к банковским и небанковским сервисам, бонусам и скидкам.

Наталия Цайтлер, председатель Поволжского банка Сбербанка:

"Мы видим, как меняются запросы предпринимателей. Им нужны не просто счет и карта, а комплексное решение, которое берет на себя рутину, от бухгалтерии и юриспруденции до аналитики и выхода на новые рынки. Наша задача - предоставить им такой цифровой арсенал. Так, подписку СберБизнес Прайм можно настроить под потребности своего дела, выбрав оптимальный набор услуг. К примеру, можно индивидуально настроить параметры расчетно-кассового облуживания, экономить на небанковских сервисах, получать дополнительные бонусы и скидки".

Подписку можно настроить под потребности своего бизнеса, выбрав оптимальный набор услуг. В зависимости от набора выбранных параметров, будет рассчитана ее стоимость индивидуально для каждого клиента. При этом базовая версия подписки доступна бесплатно.

Параметры подписки в любой момент можно поменять онлайн в личном кабинете интернет-банка, без визита в офис. По подписке можно оформить СберБизнес Карту с бесплатным первым годом обслуживания. В дополнение клиент получит бесплатные сервисы Сбера и партнеров для эффективного ведения бизнеса. Среди них "Юрист для бизнеса", HR-сервис от Работа.ру, который дает право на размещение 1 вакансии, замену и редактирование вакансии без ограничений, прием откликов по телефону и в виде резюме, а также доступ к базе резюме с возможностью открытия до 50 контактов соискателей в месяц. В "Бухгалтерию для ИП" входят уведомления о приближающихся налоговых событиях, расчет авансовых платежей, итогового налога по УСН, фиксированных и дополнительных взносов, формирование платежных поручений, а еще - подготовка декларации, ее онлайн-отправка и дальнейшее отслеживание статуса.