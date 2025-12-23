Итоги работы РСХБ в Самарской области в 2025 году: банк направил более 16 млрд рублей на поддержку сезонно-полевых работ

Об итогах уходящего года Самарского регионального филиала Россельхозбанка рассказал директор Раиль Багдалов.

25 лет Самарскому региональному филиалу

В 2025 году Самарскому региональному филиалу исполнилось 25 лет. 29 сентября 2000 года в Самаре приступил к работе региональный офис Россельхозбанка. Россельхозбанк был создан с целью формирования национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агросектора. За 25 лет филиал профинансировал агропромышленный комплекс региона в размере более 217 млрд рублей. Доля филиала на рынке кредитования сезонных работ занимает 70%. Доля в кредитовании малых форм хозяйствования — 74%. Постоянными клиентами филиала являются более 3,4 тыс. юридических и более 76 тыс. физических лиц. Розничная сеть на сегодняшний день насчитывает 24 дополнительных офисов в Самарской области и 4 из которых расположены в Самаре.

Финансовая поддержка аграрного сектора в 2025 году

На 1 декабря 2025 года объем финансирования АПК в Самарской области превысил 19 млрд руб. Традиционно денежные средства выделялись на сезонно-полевые работы — более 16 млрд руб. По программе льготного кредитования Самарский филиал предоставил аграриям более 12 млрд рублей, в том числе на финансирование сезонно-полевых работ более 11 млрд рублей.

Помимо сезонно-полевых работ кредитные средства направляются на покупку техники и оборудования, поддержку экспортеров сельхозпродукции и малых форм хозяйствования в различных направлениях агропромышленного комплекса — растениеводство и животноводство, переработка продукции, развитие сельских территорий. Сроки кредитования составляют от одного года на пополнение оборотных средств и до 15 лет — на инвестиционное кредитование.

Итоги года направления розничного бизнеса

Несмотря на то что Россельхозбанк опорный банк АПК, он обслуживает все категории юридических и физических лиц по всем банковским продуктам и услугам.

На 1 декабря 2025 года по привлеченным средствам клиентов физических лиц наблюдается рост на 9%. Сюда относятся вклады, накопительные и текущие счета. Объем привлеченных средств составил более 30 млрд руб.

В 4 квартале 2025 года возобновлена программа "Сельская ипотека" на строительство или приобретение дома. Однако в этом году изменились условия выдачи. Теперь сельская ипотека доступна сотрудникам агропромышленного комплекса, индивидуальным предпринимателям в АПК, а также работникам организаций, подведомственных Минсельхозу России, Федеральному агентству по рыболовству или Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Воспользоваться льготными условиями на приобретение жилья могут работники социальной сферы (в области здравоохранения, образования, науки и просвещения, социальной защиты, культуры, физической культуры и спорта) на селе, сотрудники органов местного самоуправления на селе, участники специальной военной операции или их супруги. По состоянию на 1 ноября 2025 года кредитный портфель ипотечного кредитования составил 7, 439 млрд рублей.

В 2025 году также продолжался процесс реновации дополнительных офисов обслуживания. Два офиса переехали в более удобные и современные здания — это дополнительный офис в г. Кинель и дополнительный офис в г. Тольятти. Ремонт производился в соответствии со стандартами качества сервиса, по которым предусмотрена система электронной очереди, удобная зона ожидания, комфортная офисная мебель, детский уголок.

В 2026 году планируется реновация двух дополнительных офисов в г. Самара и п.Суходол.

Нематериальная поддержка сельхозпроизводителей

Для поддержания региональных сельхозпроизводителей Россельхозбанк предлагает проект "Вкусная пятница". Совместно с фермерами банк еженедельно организует ярмарку-продажу, на которой можно приобрести, продегустировать, а также узнать о процессе производства продукции. В 2025 году филиал организовал 73 ярмарки "Вкусная пятница" как на территории Россельхозбанка, так и на территории Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области, в технопарке "Жигулевская долина" и других организациях. Пригласить к себе участников проекта "Вкусная пятница" может любое предприятие через заявку на сайте svoe-rodnoe.ru. Здесь же можно приобрести продукцию участников "Вкусных пятниц" онлайн.

Поддержка аграрного образования и кадрового потенциала

Россельхозбанк является финансовой опорой для сельского хозяйства и заинтересован в повышении престижа профессий в агропромышленном комплексе. АПК активно развивается, становится более технологичным и востребованным, поэтому в Россельхозбанке работает стипендиальная программа для поддержки талантливых студентов и аспирантов агрономических специальностей. При отборе кандидатов учитывается успеваемость, участие в конференциях, выставках, семинарах, форумах и научно-исследовательская деятельность.

В 2025/2026 учебном году номинированы 6 учащихся Самарского государственно аграрного университета по специальностям "Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции", "Агрономия", "Агроинженерия", "Ветеринария". В Самарском региональном филиале было организовано торжественное вручение именных стипендий и экскурсия по банку. Также ребятам представили платформу "Я в Агро", которая содержит множество полезных сервисов как для студентов, так и для выпускников.

В 2025 году в Самарской области реализуется образовательный проект "Школа фермера". "Школа фермера" организована на базе Самарского государственного аграрного университета по направлениям животноводство и растениеводство. Обучение в "Школе фермера" включает теоретическую базу и практические занятия по различным направлениям сельского хозяйства: агротехники, бухгалтерии, маркетинга, бизнес-планирования, правовым и экономическим аспектам и другим дисциплинам. Ранее "Школа фермера" была организована в 2021 и 2023 году, за 2 года всего выпустила 59 фермеров. В настоящее время в Школе фермера обучается 30 человек, из них 15 человек — это ветераны СВО и члены их семей. Обучение завершится 22 декабря.