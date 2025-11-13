16+
Экономика и бизнес

Сбер приглашает старшеклассников на Всероссийскую олимпиаду по предпринимательству

САМАРА. 13 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Министерство науки и высшего образования РФ объявило о начале регистрации на Всероссийскую олимпиаду школьников по предпринимательству, партнёром-соорганизатором которой выступает Сбер. Соревнования пройдут с ноября 2025 по апрель 2026 года на платформе мечтай-создавай.рф.

Цель проекта — выявление талантливых, предприимчивых и перспективных школьников 9–11-х классов, готовых создавать свои стартапы, а также помощь в самоопределении и реализации их предпринимательского потенциала. Олимпиада направлена на формирование нового поколения предпринимателей, которые смогут внести значительный вклад в развитие экономики и общества России, и даёт возможность школьникам пройти путь предпринимателя от идеи до запуска первого бизнеса, научиться работать в команде и сделать осознанный выбор будущей профессии. Победители и призёры получают денежные гранты на развитие проектов, а также дополнительные баллы к результатам ЕГЭ и льготные условия при поступлении в университеты-партнёры Олимпиады.

В новом сезоне Олимпиады предусмотрен усовершенствованный формат, объединяющий элементы профориентации, обучения и создания предпринимательских проектов в разных сферах, а также фокус на развитие бизнеса в регионах.

Участники пройдут индивидуальные испытания, объединятся в команды, доработают бизнес-идеи с действующими предпринимателями.

Финалы пройдут во всех федеральных округах, где по итогам очных защит будут определены победители и призёры. Они смогут представить свои проекты потенциальным заказчикам и инвесторам, индустриальным партнёрам и представителям регионов, чтобы договориться о сотрудничестве.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбера:

"Поддержка предпринимательского мышления у школьников — важный элемент развития человеческого капитала страны. Во втором сезоне Олимпиады особое внимание будет уделено развитию молодёжного предпринимательства в регионах. Проект помогает ребятам получить первые навыки создания бизнеса, увидеть экономику изнутри и понять, что предпринимательство — это не только про прибыль, но и про создание ценности для общества. Интерес к предпринимательству среди молодёжи мы видим по всей стране: в первом сезоне заявки поступили от школьников из 80 регионов России. Для Сбера участие в Олимпиаде — это инвестиция в будущее поколение лидеров".

Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования РФ:

"Социология показывает, что каждый второй старшеклассник хочет создать свой бизнес. Мы реагируем на этот запрос молодого поколения, в том числе и через Олимпиаду. Она предоставляет возможность оценить свой потенциал, попробовать себя в роли предпринимателя. Наша задача — выявить предприимчивых ребят и помочь им реализовать свой запрос в системе высшего образования, где за последние годы устойчиво развивается предпринимательское образование. Сегодня предприниматель — это человек с нестандартным мышлением, который умеет чувствовать рынок и своего клиента, рисковать, адаптироваться к переменам и выходить из кризиса, брать ответственность не только за себя, но и за весь коллектив".

В первом сезоне Олимпиады свыше 7 тыс. школьников с разных уголков страны попробовали свои силы в предпринимательстве. Финал состоялся в Москве на площадке партнёра-соорганизатора Сбера и объединил 30 команд из 42 регионов. Участники проходили менторские сессии, дорабатывали свои проекты и презентовали их экспертному жюри. Победителями первого сезона Олимпиады стали школьники из Калуги, Москвы, Рязани, Тульской области и Тюмени с проектами:

  • Infinity — разработчик очков с искусственным интеллектом для слепых и слабовидящих людей, которые помогают ориентироваться в пространстве без доступа в интернет;
  • Growth — суммаризатор сообщений в групповых чатах в Telegram с использованием ИИ;
  • "Эскадре-Этэ" — творческий хаб, в котором молодые люди из отдаленных районов и детских домов могут бесплатно научиться музыке, найти единомышленников и созидательные увлечения.

Победители и призёры первого сезона Олимпиады получили преференции при поступлении в университеты-партнёры.

