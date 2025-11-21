НОВИКОМ отмечает рост активности мошенников в период уплаты налогов

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) фиксирует активное использование мошенниками "сезонной" схемы в преддверии окончания срока уплаты имущественных налогов и НДФЛ за 2024 год. Представляясь работниками налоговой службы, аферисты получают доступ к чувствительным данным россиян и вовлекают их в незаконные действия.

Как рассказали профильные эксперты банка, суть схемы заключается в следующем: в ходе телефонного разговора мошенники сообщают человеку о "неуплате налогов" или "ошибках в декларации". После этого ему предлагают зайти в соответствующий раздел на "Госуслугах" и проверить запрос от налоговой инспекции. Когда жертва не находит никаких уведомлений, злоумышленники предлагают сопоставить данные портала налоговой службы и "Госуслуг", для чего требуют назвать пароль из СМС.

Задача мошенников — получить доступ к личному аккаунту на "Госуслугах" и использовать его для оформления различных документов, например, справки или кредитной заявки. Через какое-то время звонки жертве возобновляются, но уже от имени фальшивых сотрудников Госуслуг, правоохранительных органов, Банка России и других ведомств. Человека убеждают, что его данные были скомпрометированы, а сохранность денежных средств под угрозой или они уже использованы для финансирования запрещенных организаций. Аферисты настаивают, что спасти положение может перевод личных средств на безопасный счет, установка постороннего приложения или участие в незаконных действиях, например, в качестве курьера.

Многие не знают, что налоговая инспекция имеет право взаимодействовать с гражданами только через личный кабинет налогоплательщика или через систему электронного документооборота и деловых коммуникаций. Этим и пользуются мошенники, отмечают эксперты НОВИКОМа.

ФНС — не первое ведомство, сотрудниками которого представляются злоумышленники. По данным НОВИКОМа, до сих пор распространены звонки от фальшивых сотрудников организаций ЖКХ, сотовых операторов, "Почты России". Всех их объединяет стремление под различными предлогами завладеть данными для входа в личные кабинеты граждан в приложениях банков или на портале "Госуслуги".

Специалисты банка напоминают, что под влияние мошенников может попасть каждый, независимо от возраста, пола и должности. Даже если человек предполагает, что ему звонят мошенники, и знает про их методы, это не отменяет того, что найдется аргумент или сыграет настолько сильная эмоция, что выполнение заведомо иррациональных действий покажется обоснованным и логичным.

Чтобы не стать жертвой мошенников, банк рекомендует прерывать подобные звонки, не вступая в долгие разговоры, и никогда не называть никаких паролей из СМС. Любую просьбу в форме "срочно" или "прямо сейчас" правильно воспринимать как стоп-сигнал. Важно помнить, что всегда можно перезвонить по официальному телефону организации, работником которой представляются собеседники, и уточнить информацию о наличии той или иной проблемы.