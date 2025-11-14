Впервые в рамках Российского винодельческого форума были представлены венгерские вина

Организатором дегустации выступил ОТП Банк, предложив гостям мероприятия познакомиться с богатой и разнообразной винной культурой этой страны.
Участники вечера смогли оценить уникальность 5 венгерских вин, каждое из которых раскрывает уникальные черты венгерского виноделия. Среди них: знаменитый сладкий Токай, игристый брют, сухой белый фурминт, из первых сухих фурминтов нового поколения, красная кадарка — капризный и низкотанинный сорт, и каберне фран, который нашел в Венгрии свой второй дом.
"Организация такого мероприятия дает возможность познакомить участников форума с венгерским виноделием, которое, несмотря на свою многовековую историю и традиции, остается недостаточно известным для российской аудитории", — отметил Валерий Коростелев, Директор дивизиона корпоративного бизнеса и глобальных рынков ОТП Банка.
Спикер также отметил, что данная инициатива — значимая часть концепции эмоционального банкинга, который для ОТП Банка является основополагающим при работе с клиентами и партнерами.
"Для нас важно не только обеспечить бесперебойно работающие сервисы и создать востребованные продукты, но и подарить клиентам позитивные эмоции при взаимодействии с нами, — пояснил В. Коростелев. — Именно поэтому мы как банк с венгерскими корнями, стремимся показать уникальность венгерской культуры, поддерживая инициативы нашего партнера — Института Листа".
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.