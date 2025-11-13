НОВИКОМ опубликовал отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2025 года

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) опубликовал бухгалтерскую отчетность по РСБУ за девять месяцев 2025 года. Чистая прибыль банка за отчетный период составила 22,3 млрд рублей. Ключевые показатели отражают укрепление позиций НОВИКОМа как универсального банка, который выступает стратегическим партнером промышленных предприятий и поддерживает их сотрудников.

На 1 октября 2025 года активы банка составили 1029,9 млрд рублей, а собственные средства (капитал) за 9 месяцев выросли на 6,7% — с 118,5 млрд рублей до 126,4 млрд рублей.

Процентные доходы НОВИКОМа за отчетный период достигли показателя в 150,4 млрд рублей, что в 1,6 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Чистый процентный доход за три квартала текущего года равен 38,7 млрд рублей, чистые комиссионные доходы — 1,1 млрд рублей.

Ключевое направление деятельности НОВИКОМа — поддержка российской высокотехнологичной промышленности. Банк обеспечивает финансирование проектов по модернизации производств, внедрению инноваций и развитию научных разработок, обеспечивает предприятиям доступ к мерам господдержки, содействует росту малого и среднего бизнеса и укреплению технологического суверенитета страны.

НОВИКОМ системно наращивает показатели и продолжает стабильно развиваться, подтверждая надежность своей бизнес-модели и эффективное управление ресурсами. Благодаря устойчивым финансовым результатам общее собрание акционеров банка приняло решение о выплате дивидендов за 2024 год в размере 10,9 млрд рублей.

Эффективное развитие бизнеса банка и его лидирующие позиции на рынке подтверждают высокие кредитные рейтинги от всех рейтинговых агентств России. В 2025 году агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг НОВИКОМа до ruAA с прогнозом "стабильный", а агентства НКР и АКРА подтвердили рейтинги банка на уровне АА-, улучшив при этом прогноз со "стабильного" на "позитивный". Это отражает ожидания экспертов рынка по повышению кредитного рейтинга финансовой организации в ближайшее время.

"Финансовые результаты НОВИКОМа подтверждают эффективность одобренной акционерами стратегии — работать на опережение запросов промышленности и поддерживать технологическое развитие страны. В качестве ключевого звена финансовой системы Госкорпорации Ростех мы видим свою задачу не только в обеспечении предприятий доступными ресурсами, но и в создании устойчивой финансовой экосистемы, способствующей росту промышленного потенциала России", — отметила Председатель Правления банка НОВИКОМ, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.