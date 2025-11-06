16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Новый сервис Сбера создаст интернет-магазин за несколько минут Налоговый ИИ-помощник поможет вернуть деньги клиентам в один клик Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов Корпоративные клиенты Сбера смогут ежеквартально выбирать категории кешбэка Жители Самарской области оценят работу банков по защите от мошенников

Банки Финансы

Новый сервис Сбера создаст интернет-магазин за несколько минут

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

С новым сервисом Сбера предприниматель может бесплатно создать собственный интернет-магазин за несколько минут — достаточно пообщаться в интернет-банке СберБизнес с персональным ассистентом на базе искусственного интеллекта GigaChat. О преимуществах уникального решения на форуме "MPSTATS EXPO: Притяжение 2025" рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка.

Алексей Шашкин подчеркнул: эта технология решает сверхактуальную проблему. Маркетплейсы часто повышают комиссии, что делает работу на них менее выгодной для продавцов. Поэтому предприниматели хотят уйти в собственный e-com, но создание полноценного интернет-магазина требует не только соответствующих навыков, но и денег — в среднем от 80 тыс. рублей за сайт. И сервис Сбера меняет правила игры.

Создание своего интернет-магазина теперь начинается в личном кабинете СберБизнес — интернет-банка для предпринимателей. Нажав на баннер, пользователь попадает в чат с ИИ-ассистентом. Он задаёт ряд вопросов: как будет называться магазин, какие контакты на нём будут и так далее. На основе ответов он сразу генерирует сайт — полноценный канал продаж, который позволяет покупателю и продавцу общаться без посредников.

Самое главное: система сама переносит в интернет-магазин все актуальные товарные карточки из личных кабинетов на маркетплейсах — не нужно ничего выгружать и настраивать вручную.

Сервис доступен клиентам, которые ввели API-ключи в отраслевом решении Сбера для селлеров и не имеют действующего интернет-магазина. Пока технология работает только в веб-версии СберБизнес, но уже в середине ноября появится и в мобильном приложении. Интернет-магазин создаётся на платформе InSales, дочерней компании Сбера. В ближайшее время Сбер расширит функциональность и сделает решение доступным для ещё большего числа предпринимателей.

Алексей Шашкин, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:

"Предприниматели стремятся развивать собственные каналы онлайн-продаж. И наш новый продукт даёт им такую возможность. Мы убрали технические барьеры и снизили порог входа в онлайн-торговлю до нуля: на создание сайта больше не нужно тратить деньги, привлекать подрядчиков. Всего за несколько минут клиент получает готовый к работе интернет-магазин, причём карточки товаров уже перенесены с маркетплейсов. Создать магазин в диалоге с искусственным интеллектом можно только со Сбером: в России аналогов этому решению нет".

Форум "MPSTATS EXPO: Притяжение 2025" проходит 5 и 6 ноября в кластере "Ломоносов". Это главное событие года для тех, кто работает или только начинает выходить на маркетплейсы: действующие предприниматели, новые участники рынка и крупные бренды получают здесь навигатор по e-commerce на 2026 год, формируют стратегии роста и проверяют свои бизнес-гипотезы вместе с экспертами индустрии.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30