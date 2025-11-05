16+
Налоговый ИИ-помощник поможет вернуть деньги клиентам в один клик

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Получить налоговый вычет больше не проблема. Новый специализированный ИИ-помощник в приложении СберБанк Онлайн оформляет такой вычет в один клик. Чтобы подключить помощника и подписать согласие, нужно написать "Налоговый вычет" в строке поиска с ГигаЧат в банковском приложении и выбрать "Помощник по налогам в ассистенте Салют".

Оформить налоговый вычет можно за спорт, образование и лечение, а также по продуктам Сбера: добровольному страхованию жизни, пенсионным программам, процентам по ипотеке и инвестициям через ИИС.

Чтобы возвращать средства быстро и безопасно, помощник по налогам взаимодействует с платформой социальных налоговых вычетов. Эту платформу Сбер вместе с ФНС запустил в сентябре 2025 года. Вернуть можно до 15% расходов за 2024 год и до 22% — за 2025-й.

Если компания уже зарегистрирована на платформе, для получения вычета достаточно дать согласие и подтвердить отправку данных в ФНС. А если нужная компания ещё не подключилась, сервис рассчитает сумму, которую клиент может получить, и объяснит, как оформить вычет самостоятельно. Помощник разберётся в налоговой нагрузке конкретного клиента и найдёт способы возврата уплаченных налогов, даст чек-лист и инструкцию с подробным описанием необходимых шагов.

Удобно, что можно дать согласие на получение налоговых вычетов на будущее: тогда деньги вернутся автоматически, как только организация присоединится к платформе. Скоро в интерфейсе помощника появится возможность проголосовать за подключение компаний, оказавших услуги, за которые положен вычет.

Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Только каждый десятый россиянин сегодня использует право на налоговый вычет. Миллионы людей регулярно инвестируют, оформляют ипотеку, оплачивают лечение — и не подозревают, что государство готово вернуть им часть этих средств. Наш налоговый ИИ-помощник на базе нейросетевой модели ГигаЧат решает эту задачу. С разрешения клиента он анализирует транзакции человека, чтобы выявить его право на вычет, формирует справки, проводит расчёты, подаёт документы в налоговую и отслеживает поступление денег на его счёт в Сбере. Свою задачу мы видим в том, чтобы привлечь на нашу платформу налоговых вычетов как можно больше образовательных, медицинских и спортивных организаций, — тогда все пользователи СберБанк Онлайн смогут автоматически получать налоговый вычет. А это ощутимая выгода: только на социальных вычетах за себя можно вернуть до 22 500 рублей в год, а за обучение каждого ребёнка — ещё до 16 500 рублей".

