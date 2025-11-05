Олимпийский чемпион и Герой России Александр Карелин: всегда помните, что вы - россияне

В Самаре стартовал XIII Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". Одной из первых спортивных площадок стал стадион ЦСК ВВС. Утро началось здесь с приезда почетных и именитых гостей.

Юных борцов секции греко-римской борьбы воодушевил на победу председатель общественного совета партийного проекта "Выбор сильных", трехкратный олимпийский чемпион, Герой России, сенатор Александр Карелин.

Легенда спорта отметил, что здесь созданы все условия для хороших тренировок, и потому наша страна ждет от них отличных спортивных результатов и новых побед.

Карелин пообщался с юными борцами, и тренерским составом. Молодые самарские спортсмены ловили каждое слово своего кумира. Он вспомнил свои первые тренировки и подчеркнул, что именно здесь, в стенах, пропахших потом и целеустремленностью, закаляется характер и рождаются чемпионы.

Затем борцы смогли помериться силой, ловкостью и скоростью на товарищеском матче по баскетболу, в котором смогли принять участие и спортсмены, и любители.

На паркете развернулась динамичная и азартная игра. Быстрые проходы, точные передачи и решающие броски - несмотря на товарищеский статус, каждая команда стремилась к победе.

Победили дружба и правила спортивного братства "сломанных ушей".

Мероприятия международного спортивного форума продолжаются.

"Сегодня на стадионе "Самара Арена" пройдет сессия "Воспитание борьбой", где легендарный трехкратный олимпийский чемпион, Герой России Александр Карелин выступит модератором открытого разговора о человеке, воспитанном ковром. Под руководством Карелина проект "Выбор сильных" объединяет спортсменов и педагогов, для которых сила - это прежде всего внутренняя устойчивость, умение преодолевать страх и уважать друг друга", - рассказал региональный координатор проекта, президент Самарской областной федерации спортивной борьбы и депутат губернской думы Александр Живайкин.

В рамках фестиваля "Ты в спорте" команда проекта "Выбор сильных" проведет мастер-классы для юных участников от 6 до 16 лет. Ребята смогут познакомиться с дзюдо, самбо, греко-римской и вольной борьбой, панкратионом и грэпплингом, пообщаться с нашими спортсменами - победителями международных соревнований, тренерами, почувствовать себя частью большого спортивного движения".

Напомним, форум "Россия - спортивная держава", проходящий в Самаре с 5 по 7 ноября, соберет ведущих спортсменов, тренеров, общественных деятелей и представителей власти. Среди ключевых направлений - развитие молодежного и детского спорта, создание среды, в которой сила духа станет главным капиталом страны.