32 года с российской промышленностью: НОВИКОМ отмечает день рождения

25 октября НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) отмечает 32 года со дня основания. Со знаменательной датой Председателя Правления Елену Георгиеву и коллектив банка поздравляют видные государственные и общественные деятели, руководители крупных промышленных предприятий и вузов страны.

Основанный в 1993 году, НОВИКОМ прошел путь от отраслевого финансового института до ключевого партнера предприятий высокотехнологичных отраслей. Сегодня банк сопровождает крупнейшие промышленные проекты, работает с лидерами отечественного машиностроения, авиации, радиоэлектроники, транспорта, развивает продукты для малого и среднего бизнеса, оказывает поддержку инженерным кадрам.

В числе крупных промышленных партнеров банка — АО "Метровагонмаш", входящий в холдинг ТМХ. НОВИКОМ сотрудничает с предприятием в рамках механизма Кластерной инвестиционной платформы. Взаимодействие направлено на выпуск вагонов метро с обеспечением импортозамещения ключевых компонентов.

"При поддержке банка мы обновляем оборудование, внедряем новые технологии и создаем современные вагоны метро — продукцию, которая формирует инфраструктуру крупнейших российских городов", — отметил генеральный директор АО "Метровагонмаш" Андрей Степнов.

Одно из приоритетных направлений деятельности НОВИКОМа — поддержка промышленных предприятий по всей стране. Банк активно развивает региональную сеть: сегодня подразделения НОВИКОМа работают в 26 субъектах Российской Федерации. В этом году новый офис банка открылся в Калининграде.

"Ценность обретается со временем. Подобно тому как янтарь за миллионы лет становится уникальным сокровищем, так и репутация банка, отточенная более чем за три десятилетия безупречной работы, является его главным капиталом и достоянием", — говорится в поздравлении генерального директора АО "Калининградский янтарный комбинат" Михаила Зацепина.

Среди надежных стратегических партнеров НОВИКОМа — МГТУ им. Н. Э. Баумана, с которым банк реализует программы по развитию инженерного образования. Причем не только в России, но и на Кубе, где НОВИКОМ первым из российских банков открыл представительство. Директор кубинского подразделения НОВИКОМа стал амбассадором университета в Республике.

"Вы не просто говорите о кадрах — вы помогаете их готовить. Не просто следите за наукой — вы поддерживаете ее и помогаете внедрять в производство перспективные разработки", — отметил ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, поздравляя банк с 32-летием.

НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует Воронежское отделение Союза Машиностроителей Росси, также активно участвует в проектах СоюзМаш, поддерживая инженерные олимпиады, благотворительные и патриотические инициативы.

"Банк вносит значимый вклад в решение стратегических задач — развитие кадрового потенциала, социальную ответственность бизнеса и укрепление межрегионального сотрудничества", — подчеркнул председатель Воронежского регионального отделения СоюзМаш, генеральный директор ВЦКБ "Полюс" Анатолий Кузнецов.

Сегодня НОВИКОМ входит в ТОП-15 крупнейших банков страны по объему активов, в ТОП-10 по объему средств на счетах корпоративных клиентов и в ТОП-20 по размеру капитала. Успешная деятельность НОВИКОМа подтверждается рейтингами высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: "Эксперт РА" ruАА, НРА АА|ru|, АКРА АА- (RU) и "НКР" АА-.ru с позитивным прогнозом.