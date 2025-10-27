16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ: "накопительный сезон" продолжается несмотря на снижение ключевой ставки 32 года с российской промышленностью: НОВИКОМ отмечает день рождения ВТБ зафиксировал рост мошеннических атак от имени "топ-менеджеров" компаний Рыбный форум: РСХБ в 1,6 раза нарастил кредитование РХК за три года В ВТБ объяснили повышение ставок по вкладам Новым годом

Банки Финансы

32 года с российской промышленностью: НОВИКОМ отмечает день рождения

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

25 октября НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) отмечает 32 года со дня основания. Со знаменательной датой Председателя Правления Елену Георгиеву и коллектив банка поздравляют видные государственные и общественные деятели, руководители крупных промышленных предприятий и вузов страны.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Основанный в 1993 году, НОВИКОМ прошел путь от отраслевого финансового института до ключевого партнера предприятий высокотехнологичных отраслей. Сегодня банк сопровождает крупнейшие промышленные проекты, работает с лидерами отечественного машиностроения, авиации, радиоэлектроники, транспорта, развивает продукты для малого и среднего бизнеса, оказывает поддержку инженерным кадрам.

В числе крупных промышленных партнеров банка — АО "Метровагонмаш", входящий в холдинг ТМХ. НОВИКОМ сотрудничает с предприятием в рамках механизма Кластерной инвестиционной платформы. Взаимодействие направлено на выпуск вагонов метро с обеспечением импортозамещения ключевых компонентов.

"При поддержке банка мы обновляем оборудование, внедряем новые технологии и создаем современные вагоны метро — продукцию, которая формирует инфраструктуру крупнейших российских городов", — отметил генеральный директор АО "Метровагонмаш" Андрей Степнов.

Одно из приоритетных направлений деятельности НОВИКОМа — поддержка промышленных предприятий по всей стране. Банк активно развивает региональную сеть: сегодня подразделения НОВИКОМа работают в 26 субъектах Российской Федерации. В этом году новый офис банка открылся в Калининграде.

"Ценность обретается со временем. Подобно тому как янтарь за миллионы лет становится уникальным сокровищем, так и репутация банка, отточенная более чем за три десятилетия безупречной работы, является его главным капиталом и достоянием", — говорится в поздравлении генерального директора АО "Калининградский янтарный комбинат" Михаила Зацепина.

Среди надежных стратегических партнеров НОВИКОМа — МГТУ им. Н. Э. Баумана, с которым банк реализует программы по развитию инженерного образования. Причем не только в России, но и на Кубе, где НОВИКОМ первым из российских банков открыл представительство. Директор кубинского подразделения НОВИКОМа стал амбассадором университета в Республике.

"Вы не просто говорите о кадрах — вы помогаете их готовить. Не просто следите за наукой — вы поддерживаете ее и помогаете внедрять в производство перспективные разработки", — отметил ректор МГТУ им. Н. Э. Баумана Михаил Гордин, поздравляя банк с 32-летием.

НОВИКОМ, Председатель Правления которого курирует Воронежское отделение Союза Машиностроителей Росси, также активно участвует в проектах СоюзМаш, поддерживая инженерные олимпиады, благотворительные и патриотические инициативы.

"Банк вносит значимый вклад в решение стратегических задач — развитие кадрового потенциала, социальную ответственность бизнеса и укрепление межрегионального сотрудничества", — подчеркнул председатель Воронежского регионального отделения СоюзМаш, генеральный директор ВЦКБ "Полюс" Анатолий Кузнецов.

Сегодня НОВИКОМ входит в ТОП-15 крупнейших банков страны по объему активов, в ТОП-10 по объему средств на счетах корпоративных клиентов и в ТОП-20 по размеру капитала. Успешная деятельность НОВИКОМа подтверждается рейтингами высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом: "Эксперт РА" ruАА, НРА АА|ru|, АКРА АА- (RU) и "НКР" АА-.ru с позитивным прогнозом.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2