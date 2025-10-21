16+
Более 1,5 млн человек подали заявление на выпуск Пушкинской карты в ВТБ

САМАРА. 21 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Пользователи Пушкинской карты могут заранее подать заявление на ее выпуск в ВТБ, чтобы продолжать покупать билеты в кино, на концерты, выставки и другие культурные события уже с 1 января. Сегодня заявления уже подали более 1,5 млн пользователей карты.

Абсолютное большинство из них подали заявления на переход через приложение "Госуслуги Культура" — в нем подавать заявку можно менее чем за минуту. Самыми активными регионами по подаче заявлений стали Тамбовская область, Чувашская Республика, Рязанская область, Республика Мордовия и Кемеровская область.

Пушкинская карта в ВТБ начнет работать с 1 января 2026 года. До этого момента уже выпущенные карты, оформленные в Почта Банке, продолжат функционировать как обычно. Чтобы продолжить пользоваться Пушкинской картой с Нового года, заявление на ее выпуск нужно подать уже сейчас в приложении "Госуслуги Культура", приложении Почта Банка, а также во флагманских клиентских центрах ВТБ и Почта Банка, адреса которых можно узнать на сайте.

"Мы хотим вдохновить как можно больше молодых людей погружаться в мир культуры и искусства в Новом году. Поэтому сделали все, чтобы получение Пушкинской карты как входного билета на самые топовые события стало максимально простым и быстрым. Всего минута на подачу заявления — и ваша заявка сразу прилетит в банк. А если нужна пластиковая карта, ее можно будет получить бесплатно в офисе ВТБ после новогодних праздников", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

