"Финополис": Россельхозбанк назвал топ-3 сферы применения первой аккредитованной КБС в стране

РСХБ, первым получивший аккредитацию собственной коммерческой биометрической системы (КБС) от Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, назвал главные направления её реализации на рынке. Это биоскуд, вендинговый бизнес и биоэквайринг с подтверждением возраста. О перспективах внедрения КБС рассказала заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Екатерина Романькова на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис" в Сочи 8 октября.

Россельхозбанк планирует внедрять КБС по трём главным направлениям:

Биоскуд: предоставление доступа с помощью биометрии на территорию, в помещения и т. д. Использование КБС банка как хранилища векторов (визуального профиля) работников организаций-заказчиков для обеспечения бесперебойного доступа к объектам, в том числе критической инфраструктуры.

Вендинговые аппараты: предоставление услуг КБС РСХБ для обеспечения запросов в Единую биометрическую систему и подтверждения возраста покупателя продуктов 18+ через вендинговые аппараты. Вендинговый бизнес сейчас лишён возможности продавать некоторые виды напитков, так как отсутствует возможность определять возраст покупателей. Из-за этого теряется ощутимая доля дохода. КБС РСХБ обеспечит гарантированную идентификацию возраста клиента, что позволит бизнесу расширить ассортимент и, следовательно, увеличить продажи.

Биоэквайринг с подтверждением возраста: подтверждение возраста покупателя при приобретении товаров 18+ при доставке и подтверждение личности доставщика при передаче товара 18+.

"Современной цифровой экономике требуются максимальная прозрачность, безопасность и скорость. Именно этим параметрам отвечает наша КБС. Если картой может пользоваться и посторонний, то, как говорится, "лицо не потеряешь". Поэтому мы сделали акцент на отечественном софте, который гарантирует надёжность биометрической идентификации. Успеха удалось добиться благодаря формированию мотивированной талантливой команды. До конца года КБС уже будет приносить пользу российскому бизнесу. Мы планируем начать внедрение с крупных, густонаселённых регионов", — отметила Екатерина Романькова.