Финансы Экономика и бизнес

Яндекс 360 и ОТП Банк объявили о стратегическом партнерстве для развития IT-решений в финансовом секторе

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Яндекс 360 (входит в группу Yandex B2B Tech) и ОТП Банк, один из крупнейших универсальных банков России подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Это произошло в рамках X Форума инновационных финансовых технологий "Финополис".

Соглашение направлено на долгосрочное сотрудничество в области развития IT-решений. Ключевые направления — пилотирование и тестирование цифровых сервисов для коммуникаций и совместной работы Яндекс 360 в IT-инфраструктуре ОТП Банка как в облачной (SaaS), так и в локальной (on-premises) версиях.

Банк планирует внедрить в свои процессы Почту, Телемост, Мессенджер, Диск, Документы, Трекер, Браузер и, совместно с командой Яндекс 360, развивать их, адаптируя под потребности банка и требования отрасли. Интеграция решений позволит ОТП Банку ускорить внутренние коммуникации, обеспечить бесперебойную работу команд и снизить риски, связанные с информационной безопасностью и технологической зависимостью.

ОТП банк уже использует сервисы Яндекс 360 и Yandex Cloud в ряде проектов. В частности:

  • Яндекс Доски как инструмент для визуализации бизнес-процессов;
  • Яндекс Браузер для организаций для безопасности и удобства работы в корпоративной среде;
  • Инфраструктуру Yandex Cloud для быстрого запуска и тестирования приложений;
  • Yandex SpeechSense для аналитики клиентского обслуживания;
  • YandexGPT для автоматизации ответов в службу поддержки.

"Партнерство с Яндекс 360 позволит нам активно внедрять передовые цифровые сервисы в банковский контур, на фоне обеспечения безопасности и надежности банковских процессов. Это важный этап цифровизации банковской сферы. Совместно мы сформируем современные эталоны качества и надежности для отрасли", — отметил директор по информационным технологиям ОТП Банка Сергей Симоненко.

"Сотрудничество с лидерами рынка, такими как ОТП Банк, помогает нам адаптировать сервисы Яндекс 360 к высочайшим требованиям финансового сектора, где безопасность является ключевым приоритетом. Мы уже отвечаем на этот вызов активным развитием on-premises решений. Сейчас нашим клиентам доступно локальное развертывание Досок и Браузера, а в ближайшее время мы значительно расширим портфель on-premises-инструментов, формируя новый стандарт безопасных корпоративных коммуникаций", — подчеркнул коммерческий директор Яндекс 360 Роман Королев.

