Герман Греф: "Сильный игрок несёт бремя инноваций и пробивает дорогу, а за ним следуют остальные"

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф принял участие в пленарном заседании "Национальная цифровая инфраструктура финансового рынка (ЦИФРа): в поисках баланса" на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис".

Как отметила модератор дискуссии, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, 87,5% платежей в России проводится безналично — по этому показателю наша страна входит в топ-5 стран с крупными экономиками. 88% финансовых услуг приобретается в цифровом виде. Технологичность финансового сектора повышает доверие к нему и ведёт к росту конкуренции. За последние годы кардинально выросла роль национальной финансовой инфраструктуры, которая минимизирует риски и защищает от внешних вызовов.

Вместе с тем, вопрос развития этой инфраструктуры, которая не должна подменять рыночную, всегда вызывает жаркие споры, ведь в этой точке пересекаются многие интересы. И крайне важно найти баланс, который поддержит лидеров, но не даст им превратиться в монополистов и создаст у остальных игроков мотивацию тянуться за лидерами.

Поэтому Банк России разработал 7 критериев для дальнейшего совершенствования национальной финансовой инфраструктуры. Это гарантия непрерывности работы финансового рынка, защита от угроз, снижение транзакционных издержек в экономике, развитие конкуренции, доступность услуг для граждан и бизнеса, повышение качества данных и содействие инновациям. Следующая задача — описать эти критерии в конкретных параметрах.

По мнению президента Сбербанка Германа Грефа, критическая инфраструктура должна быть защищена и равноудалена от рыночных игроков. Но всё остальное, что может создать рынок, в том числе в качестве альтернативы существующим государственным инфраструктурным элементам, не нужно запрещать. Тогда и государственная, и рыночная инфраструктура будет более конкурентоспособной.

Эльвира Набиуллина предложила, что на определённом этапе развития технологии, которая имеет высокую социальную значимость, крупный участник рынка, разработавший и внедривший её, возможно, должен открыть её рынку. Это может произойти через два-три года после вывода технологии на рынок. В противном случае регулятор будет вынужден взять на себя создание альтернативы, чтобы обеспечить конкурентную среду.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка:

"Возьмём такую технологию, как биометрия. Мы её вывели на рынок. Потратили на неё десятки миллиардов рублей. И пока она сложно развивается, как и любая другая технология. Когда мы выводили на рынок первый онлайн-банк, было так же. Первые два-три года это очень тяжело идёт — и потом происходит бурный рост. Или не происходит: совершенно непонятно, как будет дальше, будет это востребовано или нет. А деньги уже потрачены. Когда ты будешь знать, что у тебя есть какой-то срок, после которого не получишь никаких конкурентных преимуществ и, возможно, даже не окупишь вложения, — это становится неинтересным. Поэтому здесь нет простого ответа".

По словам Германа Грефа, важно отличать технологические монополии от естественных (с которыми нужно бороться), потому что они развиваются по разным законам и по-разному влияют на экономику. Зачастую технологическая монополия неизбежна. Но она всегда временна, в отличие от естественной монополии.

"Как только возникает зрелый технологический рынок, первый игрок имеет 60% этого рынка, второй — 30%, а все остальные вместе взятые — 10%. Такое соотношение наблюдается во многих сферах. Счастье, когда есть сильный игрок, который несёт бремя инноваций, большого риска и больших инвестиций. Он пробивает дорогу, инвестирует в это много денег и часть денег теряет. А за ним следуют остальные, которым уже чуть проще", — считает Герман Греф.

При этом Сбер открывает свои технологии партнёрам, которые хотят к ним подключаться. Так уже происходит в части платёжных биометрических и QR-решений и целом ряде других сервисов.

Что касается вопроса о едином операторе открытых данных (при обмене данными между банками по API), который также обсуждался на пленарной сессии, Герман Греф высказал мнение, что лучше обойтись без посреднической структуры, если технология это позволит. Но если этого нельзя будет избежать, такой оператор должен быть нейтральной и некоммерческой структурой, которая будет только обеспечивать доступ.

В дискуссии также участвовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский, первый заместитель президента, председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов и представитель "Яндекса" Тигран Худавердян.