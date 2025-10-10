Участники и партнеры Ассоциации ФинТех договорились о пилотном проекте "Банк в облаке"

В технологической песочнице Ассоциации ФинТех будет запущен пилотный проект "Банк в облаке", который позволит финансовым организациям безопасно и с наименьшими затратами внедрять современные облачные решения в свои ландшафты.

Соглашение о запуске пилотного проекта было подписано на форуме инновационных финансовых технологий "Финополис 2025" 9 октября 2025. Меморандум заключен с целью оптимизации затрат финансовых организаций на построение ИТ-ландшафтов, а также повышение доступности современных технологий для кредитных организаций.

"Банк-как-услуга" (BaaS) — это стратегия предоставления банковских услуг в электронном виде за счет использования Открытых API, блокчейна, смарт-контрактов и других современных технологий. Открытый доступ к банковской инфраструктуре также позволяет компаниям интегрировать собственные системы управления ресурсами предприятий с финансовыми инструментами банка.

"Участники АФТ протестируют готовые финансовые сервисы, предоставляемые по модели Software-as-a-service, проверят технологические гипотезы, проработают рекомендации по миграции с on-premise решений на облачные. Пилот позволит упростить процесс перехода на облачные сервисы с учетом соблюдения требований по информационной безопасности и передовых архитектурных подходов. Использование облачных сервисов ускоряет внедрение и повышает доступность инновационных технологий и ИТ-решений для участников финансового рынка", — сообщил Генеральный директор Ассоциации ФинТех Максим Григорьев.

"Совместно с Ассоциацией ФинТех мы традиционно находимся в авангарде развития финансовых технологий. Проект "Банк в облаке" открывает новые горизонты не только для самих банков, но и для образования: благодаря облачной инфраструктуре студенты со всей страны смогут работать с реальными цифровыми сервисами вне зависимости от своей локации. Это важный шаг к формированию практико-ориентированной среды, в которой будут расти будущие профессионалы отрасли", — отметил директор по инновациям ПАО КБ "Центр-инвест" Юрий Богданов.

"Банк в облаке" — это переход на новый уровень операционной эффективности. Проект дает нам три ключевых преимущества: гибкость для мгновенного масштабирования, надежность за счет высочайших стандартов защиты и резервного копирования, и доступность, позволяя нашим командам и системам работать эффективно из любой точки. Это стратегическая инвестиция в нашу технологическую устойчивость позволит нам оставаться конкурентноспособными в условиях быстро меняющегося рынка", — отметил директор по информационным технологиям ОТП Банка Сергей Симоненко.

"Владение собственной инфраструктурой зачастую дорого обходится организациям. Даже если компания владеет собственным "железом", оно нуждается в обслуживании и техническом сопровождении профессиональными кадрами, что тоже требует существенных затрат. Развертывание ИТ-продуктов в облаке становится выгодной альтернативой традиционным подходам с развитием собственных ЦОД. Мы видим рыночный тренд на активное развитие платформ в облачной инфраструктуре и поддержку данного тренда со стороны регулятора. Поэтому для Т1, как одного из лидеров российского ИТ-рынка, возможность масштабирования и расширения собственных продуктов в облачной инфраструктуре является одним из ключевых направлений для развития. При этом мы высоко оцениваем перспективы предоставления решений не просто по модели SaaS, но и по модели Bank-as-a-Service", — рассказал Андрей Гулидин, заместитель генерального директора Т1 Иннотех (входит в ИТ-холдинг Т1).

Документ подписали представители "Московский кредитный банк", "ФлексСофт", "Банк Точка", КБ "Центр-инвест", "ФАЗУМ" ("Ростелеком"), ОТП Банк, ИТ-холдинг Т1 и другие члены и партнеры АФТ.