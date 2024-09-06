Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Сбер предупредил о частом и повсеместном использовании мошеннической схемы, во время которой злоумышленники запугивают жертв, чтобы они не обращались за помощью и советом к другим людям. Схема крайне опасна: выявить, что человек находится под влиянием злоумышленников, очень сложно, и ещё сложнее вывести его из-под контроля мошенников. Об этом рассказал вице-президент Сбербанка по кибербезопасности Сергей Лебедь в ходе IX Восточного экономического форума.

Злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов или банков и сообщают жертве, что идёт специальная операция по спасению денег. Средства якобы выводятся на счета террористов, экстремистов или ВСУ, поэтому необходимо срочно перевести их на безопасный счёт, при этом жертва должна оказать содействие в задержании злоумышленника. Человеку заявляют, что он не имеет права рассказывать "о специальной операции" кому бы то ни было: друзьям, родственникам, сотрудникам банков или полиции. Также пугают тем, что имеется "расписка о неразглашении", за нарушение которой человеку грозит суровое наказание.

Таким образом злоумышленники изолируют жертву от её окружения, которое могло бы помешать хищению. Схемы с запугиванием очень опасны тем, что "зомбированных" людей крайне сложно вывести из-под влияния мошенников: они плохо поддаются уговорам даже ближайших родственников и друзей.

"Мошенники рассчитывают повысить свои шансы на успех, пытаясь пресечь влияние третьих лиц. Поэтому если вы слышите, что незнакомец убеждает вас не разглашать некую информацию, то это первый признак того, что за помощью надо обратиться, а лучше просто прекратить разговор. В отделения Сбера по всей России регулярно приходят люди, находящиеся под влиянием мошенников, и наши сотрудники успешно открывают им глаза на происходящее, хотя очень часто это требует огромных усилий.

Для противодействия схеме с запугиванием у Сбера есть техническое решение, доступное клиентам в приложении СберБанк Онлайн, — сервис совместных уведомлений. Подключив его, можно контролировать операции по карте своего родственника", — рассказал вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.