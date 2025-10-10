Александр Ведяхин: "Сбер привлёк 1,3 млрд рублей спроса от клиентов на продукты, привязанные к криптовалютам"

Сбер создал для розничных инвесторов различные инвестиционные инструменты — как в формате структурных облигаций, так и в формате ЦФА. Отмечается спрос инвесторов на продукты, привязанные к криптовалютам, разрешённые в этом году Центральным банком. Всего за девять выпусков таких инструментов Сбер привлёк 1,3 млрд рублей спроса от клиентов.

Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Это инструменты с экспозицией как на конкретные криптовалюты, как Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), так и на корзины различных криптовалют. Всего инвесторы приобрели их на сумму 1,3 млрд рублей, что составляет более 50% рынка продуктов с привязкой к крипте.

Подобные инструменты в портфеле позволяют диверсифицировать инвестиционные портфели и, самое главное, уйти от риска физического хранения криптовалюты для инвестора".