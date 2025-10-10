16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Ведяхин: "Начать регулирование криптовалют в России можно с введения экспериментального правового режима" Александр Ведяхин: "На горизонте 20 лет строительство ВСМ добавит до 10,5 трлн рублей к ВВП России" Александр Ведяхин: "Новый тренд финтеха — использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования" Александр Ведяхин: "Криптовалюты популярны у россиян" О важности коммуникаций: Нина Зверева провела лекцию для студентов Самарской области

Банки Финансы

Александр Ведяхин: "Новый тренд финтеха — использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования"

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В отрасли финтеха формируется новый тренд: использовать ИИ для инвестиционного анализа и финансового планирования. Помимо ускорения таких исследований, ИИ-агенты помогают в цифровизации банков и компаний, анализируют заявки и оптимизируют финансовые решения, делая их более удобными и адресными для клиентов.

Об этом первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил на полях форума инновационных финансовых технологий Finopolis, который проходит в Сириусе.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка:

"Государственный сектор тоже не остаётся в стороне. Так, с прошлого года Минфин РФ в сотрудничестве со Сбером применяет ИИ-помощника в бюджетном процессе: технология сопоставляет коды бюджетной классификации, которые обозначают статьи доходов и расходов казны и привязанных к ним результатов. Мультиагентная система позволяет снизить нагрузку на сотрудников министерства: по нашим данным, она "закрывает" примерно две трети всей рутинной работы".

ИИ-агент — не просто интерфейс для общения с нейросетью. Это автономный цифровой исполнитель, способный понимать задачи и потребности пользователя, планировать свои действия и совершать их без постоянного вмешательства человека. В отличие от традиционных ИИ-моделей, ИИ-агенты действуют не по сценарию, а по ситуации. То есть они принимают решения в реальном времени, учатся на собственном опыте, общаются с другими системами, адаптируются к меняющимся условиям и ищут новые, более эффективные пути для выполнения как рутинных, так и неординарных задач.

В основе любого ИИ-помощника лежит большая языковая модель (Large Language Model — LLM), которая служит его интеллектуальным ядром.

ИИ-агенты различаются по назначению и сложности. Их можно разделить на две основные категории: специализированные и мультиагентные. Первые нацелены на решение одной узкой задачи — например, проанализировать обращения клиентов или сформировать отчёты. Вторые объединяют несколько совместно работающих агентов с разными функциями.

Так, в конце июля 2025 года на Всемирной конференции по искусственному интеллекту (World AI Conference, WAIC) в Шанхае (Китай) компания SenseTime представила платформу Wuneng, объединяющую десятки ИИ-агентов для обработки текста, речи, изображений и сенсорных данных с возможностью автономного принятия решений и физического взаимодействия через роботов и цифровые интерфейсы.

Также в июле 2025 года компания OpenAI запустила режим ChatGPT Agent для подписчиков Plus и Team. Агент умеет проводить интеллектуальный поиск, запускать код, работать с почтой и облачными сервисами, формировать отчёты и презентации, запрашивая уточнения у пользователя в процессе выполнения задач.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2