"Флант" и ОТП Банк заключили соглашение о стратегическом партнерстве

"Флант", российский разработчик DevOps-инструментов для построения enterprise-инфраструктуры, и ОТП Банк подписали соглашение о стратегическом партнерстве на форуме "Финополис" 9 октября 2025 года, федеральная территория Сириус (Сочи). Документ определяет направления долгосрочного сотрудничества в области цифровой трансформации, инфраструктурных решений для микросервисной архитектуры и развития банковских технологий.

Партнерство охватывает четыре ключевых направления: повышение эффективности и безопасности цифровой инфраструктуры банка за счет технологий контейнеризации, интеграцию решений Deckhouse для поддержки процессов разработки и поставки программного обеспечения, внедрение DevOps-практик и совместное продвижение технологических решений на рынке финансовых услуг.

Соглашение стало логическим продолжением успешного проекта миграции ОТП Банка на Deckhouse Kubernetes Platform, завершенного в 2024 году. Внедрение DKP позволило банку создать внутреннюю платформу как сервис, обеспечив быстрое развертывание кластеров Kubernetes через портал самообслуживания. В результате продуктовые команды получили возможность сосредоточиться на разработке новых продуктов вместо администрирования инфраструктуры.

"Сотрудничество с "Флант" началось с практического проекта — миграции на платформу Deckhouse Kubernetes Platform. Мы развернули более 50 кластеров, при этом нагрузка на инфраструктурную команду осталась минимальной, а продуктовые подразделения получили возможность быстро и самостоятельно создавать окружения. Это напрямую сокращает время вывода новых сервисов и снижает эксплуатационные издержки. Стратегическое соглашение закрепляет рамки дальнейшего взаимодействия — от развития DevOps-практик до совместной адаптации решений под специфику банковской инфраструктуры. Для нас важно работать с партнёрами, которые понимают как технические, так и регуляторные требования финансового сектора", — отметил Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям ОТП Банка.

Соглашение предусматривает координацию действий сторон для реализации совместных проектов, выделение ответственных специалистов для проведения переговоров с заказчиками и обеспечение координации работ.

"Стратегическое партнёрство — это возможность глубже понимать, как ИТ-подразделения в финансовой отрасли принимают решения, какие компромиссы они вынуждены закладывать между инновациями и надёжностью, между автоматизацией и контролем. Такая обратная связь бесценна: она помогает нам не гнаться за технологическими трендами ради самих трендов, а фокусироваться на том, что действительно снижает риски, сокращает TCO и упрощает жизнь инженерам. В конечном счёте успех продукта в enterprise-сегменте измеряется не количеством фич, а тем, насколько он органично встраивается в бизнес-процессы клиента и остаётся предсказуемым годами. Партнёрство с таким банком, как ОТП, — важный ориентир для нас в этом направлении", — прокомментировал Александр Титов, генеральный директор "Флант".

Форум Финополис, организованный Банком России, традиционно собирает лидеров IT и финансового рынка для обсуждения современных цифровых технологий в финансовом секторе.