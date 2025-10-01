16+
СберЛизинг поставит 14 новых троллейбусов для города Тольятти

ТОЛЬЯТТИ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
СберЛизинг поставит 14 троллейбусов для городских пассажирских перевозок в Тольятти. Троллейбусы закуплены в лизинг для МП "Тольяттинское троллейбусное управление" при поддержке городской администрации. Техника будет поставлена до конца 2025 года.

Повышение транспортной доступности, комфортного и экологически безопасного передвижения для горожан — один из основных приоритетов деятельности СберЛизинга.

Современный низкопольный троллейбус большого класса "Ольгерд" модели 321 производства БКМ Холдинга имеет 35 посадочных мест и общую вместимость 96 человек. Запас хода позволяет троллейбусу объезжать препятствия без подключения к контактной сети.

Для удобства маломобильных пассажиров троллейбус оборудован аппарелью у второй двери, кнопкой вызова водителя и увеличенной накопительной площадкой с местом для коляски. Троллейбусы оснащены USB-портами, мультимедийной системой для информирования пассажиров, климат-контролем, системой "Говорящий город", а также соответствуют всем требованиям безопасности, например, оборудованы системой контроля бодрствования водителя.

Максим Голобоков, директор Поволжского регионального филиала АО "Сбербанк Лизинг": "Модернизация транспортного парка города Тольятти — одно из наших приоритетных направлений. Совместно с нашими партнёрами — Сбербанком, производителями и руководством города мы вносим вклад в развитие городского общественного транспорта. Использование новых троллейбусов позволит повысить транспортную доступность для жителей и будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе. Современный транспорт обеспечит высокий уровень комфорта и безопасности для всех пассажиров, включая жителей и гостей Тольятти".

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка: "Покупка новых троллейбусов для жителей Тольятти является логичным продолжением реализации стратегии развития транспортной инфраструктуры Самарской области. Буквально два месяца назад, в августе этого года, на городские линии Автограда уже вышли 20 новых автобусов МАЗ. А в Самаре ведется активная модернизация трамвайного парка. Теперь пришло время обновить подвижной состав троллейбусного парка в Тольятти. Я убеждена, что этот новый транспорт положительно оценят жители Тольятти. Ведь он не только улучшит качество поездок, но и станет символом позитивных перемен, происходящих в регионе".

Илья Сухих, глава городского округа Тольятти: "Мы продолжаем системную работу по повышению качества внутригородских пассажирских перевозок: модернизируем существующую маршрутную сеть, обновляем подвижной состав муниципальных предприятий-перевозчиков, что делает наш транспортный парк более современным и надёжным. Так, в 2025 году планируем приобрести в общей сложности 43 автобуса большого класса для АО "ТПАТП № 3" и 14 троллейбусов для МП "ТТУ". Все они будут задействованы, в том числе и на новых маршрутах, которые мы вводим в Тольятти — как между районами, так и для повышения транспортной доступности отдельных микрорайонов и кварталов, отвечая на запросы жителей". 

