Илья Чижевский: обучение — базовая задача на всю жизнь

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Президент ОТП Банка Илья Чижевский выступил на форуме "Сделай карьеру с Венгрией", который прошел в стенах Института Листа — Венгерского культурного центра в Москве 30 сентября 2025 года. В мероприятии также приняли участие Посол Венгрии Норберт Конкой, представители ряда лидирующих венгерских компаний, а также больше 100 выпускников и студентов вузов.

В своем выступлении президент ОТП Банка подчеркнул важность обучения и развития на протяжении всей жизни, отметив, что успех невозможен без постоянного обновления знаний и навыков. Он рассказал о том, что в ОТП Банке непрерывное обучение является основой корпоративной культуры, потому что это реальная возможность расти и развиваться в условиях динамичного рынка.

Кроме того, И. Чижевский отметил, что для достижения успеха нужно быть результативным — каждый сотрудник должен понимать, для чего он выполняет свою работу, и стремиться к достижению конкретных целей. Во-вторых, нельзя прекращать обучение — этот навык важен для всех, кто хочет добиться успеха в своей профессиональной деятельности. В-третьих, важно удовольствие: "Это, казалось бы, "небизнесовая" ценность, но она является стратегически важным элементом карьерного развития. Мы в ОТП Банке считаем, что невозможно принести пользу клиенту, если сотрудник не получает удовольствие от того, что он делает. Удовлетворенность команды напрямую влияет на качество продукта и сервиса для конечного потребителя".

Илья Чижевский подчеркнул, что ОТП Банк активно развивает карьерные возможности для студентов и молодых специалистов, предлагая программы стажировок и обучение в реальных условиях работы. Молодые специалисты получают шанс не только на старте карьеры узнать основы бизнеса, но и развивать свои навыки в организации, которая стремится к постоянному совершенствованию и росту. Например, в банке действует уже 40 сообществ по интересам, проводится больше 2000 мероприятий в год. Это создает благоприятные условия для совместного роста и комфортной коммуникации и помогает каждому сотруднику, независимо от уровня опыта, развивать свои навыки в команде и двигаться вперед. В завершение своего выступления Илья Чижевский пригласил всех присутствующих узнать больше о карьерных возможностях и стажировке в ОТП Банке. А о том, как это было можно посмотреть на видео в телеграм-канале банка.

