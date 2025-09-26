16+
Россельхозбанк запустил новый цифровой сервис мониторинга цен на зерно на платформе Свое Фермерство

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Современный инструмент анализа рынка зерна поможет фермерам оптимизировать закупки и продажи.

В рамках развития цифровых решений для сельскохозяйственной отрасли Россельхозбанк запустил новый сервис мониторинга цен на зерно. Сервис визуализирует информацию Федеральной службы государственной статистики по актуальным ценам реализации основных зерновых культур, представляя информацию в виде удобных графиков и интерактивной карты.  

Сервис позволяет отслеживать ценовую динамику по таким ключевым культурам как пшеница, соя, ячмень, кукуруза, подсолнечник и сравнивать динамику год к году. Это позволит участникам рынка лучше прогнозировать периоды спроса и принимать взвешенные решения как при закупках, так и при реализации зерновых культур. Информация структурирована по регионам и федеральным округам, что дает возможность получать полную картину состояния рынка в различных частях страны.

Сегодня на маркетплейсе Свое Фермерство в категории зерно размещено свыше 15 тыс. товаров от более чем 6 тыс. сельхозтоваропроизводителей.

В прошлом году категория показала рост количества товарных предложений более чем на 20 процентов, тем самым продемонстрировав стабильно растущий интерес аудитории к новым видам торговли зерном с использованием цифровых сервисов и технологий.

"Мы стремимся предоставить аграриям современные инструменты для эффективного управления бизнесом. Новый сервис мониторинга цен поможет фермерам оптимизировать свои операции на рынке зерна и позволит следить за динамикой цен в удобном цифровом формате", — отмечает руководитель проекта "Своё Фермерство" Денис Середенко.

Аграрная платформы и B2B-маркетплейс "Своё Фермерство" успешно работает уже 4 года, и количество поставщиков на платформе превысило 18 000. Ассортимент насчитывает свыше 7 миллионов товаров, включая продукцию как крупных агрохолдингов, так и небольших фермерских хозяйств.

