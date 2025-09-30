Оформи дебетовую карту ОТП Банка и получи подписку MiXX S от Т2

Т2 и ОТП Банк объявили о начале запуска уникальной коллаборации. Проект позволит каждому новому клиенту, который оформит дебетовую ОТП Карту на специальном сайте в период с 1 октября по 31 декабря 2025 года, получить мультиподписку MiXX S от Т2 на два месяца в подарок.
После активации ОТП Карты в течение 30 дней участнику проекта будет направлено SMS-сообщение с промокодом на подключение MiXX.
Клиенты ОТП Банка получат возможность ближе познакомиться c развлекательными сервисами подписки MiXX: популярные онлайн-кинотеатры, музыка, книги, шопинг и дополнительные гигабайты трафика. Подписка доступна абонентам всех операторов сотовой связи. Клиенты также смогут оценить удобство использования одной из самых выгодных дебетовых карт в России (Frank RG) с кэшбэком до 5% на самые востребованные категории, включая ЖКХ и супермаркеты.
"Благодаря такому альянсу клиенты смогут сразу оценить преимущества каждого продукта, открыть для себя что-то новое и в мире подписочных сервисов и телекоммуникаций, и в сфере банковских услуг", — прокомментировал Евгений Фоменко, директор дирекции развития продаж ОТП Банка.
Все условия коллаборации можно уточнить на сайте https://www.otpbank.ru/landing/t2/
