16+
Сюжеты:
Аналитический дайджест: ключевые инсайты с акселератора Сбера GigaChat научился создавать презентации НОВИКОМ обсудил меры государственной поддержки на форуме в Воронеже Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам на 4% Инго Банк подключился к платформе Multi-QR от Объединения банков

Банки Финансы

GigaChat научился создавать презентации

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
GigaChat от Сбера, первым среди российских нейросетей, стал помощником пользователей в создании презентаций. Новый функционал модели подготовит материал, форматирует его в ёмкие тезисы, выстроит структуру презентации и распределит контент по слайдам, а также сгенерирует уникальные иллюстрации. Результат можно скачать в удобном формате, чтобы затем адаптировать по своему вкусу. Протестировать новую функцию можно в веб-версии нейросети.

Мультимодальная архитектура GigaChat позволяет глубоко понимать контекст входящих запросов, анализирует дополнительные материалы от пользователя (например, веб-ссылки) и определяет взаимосвязи различных типов данных. В основе новой функции — синергия AI-моделей Сбера: GigaChat обеспечивает анализ информации и создаёт контент презентации, а за её иллюстрирование по текстовым описаниям отвечает нейросеть Kandinsky.

Как это работает:

  1. Задайте тему. Например: "Туристический поход в Альпы" и прикрепите документы или ссылку на нужную информацию.
  2. Получите макет. GigaChat анализирует запрос, продумывает логичную структуру, готовит ключевые тезисы для слайдов и предлагает идеи для изображений.
  3. Скачайте и редактируйте. Готовый результат можно отредактировать сразу или скачать в формате pptx (PowerPoint) или pdf. Файл можно открыть на компьютере и привести к нужному виду.

Функция создания презентаций будет активно развиваться. В GigaChat добавят возможность работы с разными источниками информации, расширится спектр поддерживаемых форматов файлов, а также отраслевых шаблонов для различных сфер бизнеса. Кроме того, команда разработчиков интегрирует инструменты визуализации данных, включая возможность создания сложных графиков и диаграмм.

Сейчас новая функция находится на этапе бета-тестирования и доступна всем пользователям веб-версии GigaChat. Оставить обратную связь о её работе можно по ссылке.

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

