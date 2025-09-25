Россельхозбанк снизил ставки по потребительским кредитам на 4%

24 сентября 2025 года Россельхозбанк (РСХБ) снизил ставки по потребительскому кредитованию. Максимальное снижение составило 4 процентных пункта.

Так, при оформлении заявки через мобильное приложение Россельхозбанка процентная ставка независимо от срока и суммы потребительского кредита составит 23 — 24,5% годовых.

В офисах и на сайте банка доступны кредиты по ставке 24,5 — 29,0% годовых (от 100 тыс. рублей).

"Сохраняя лидирующие позиции по присутствию "на земле", Россельхозбанк инвестирует и в развитие цифровых каналов. Мы понимаем, что клиентам гораздо удобнее пользоваться простым и понятным мобильным приложением, поэтому поддерживаем этот тренд, создавая дополнительные плюсы при дистанционном оформлении кредита", — отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

Оформить кредит и произвести другие банковские операции можно онлайн в мобильном и интернет-банке, а также в отделениях РСХБ.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона Контакт-центра и на официальном сайте www.rshb.ru. Размер процентных ставок приведен при согласии клиента на личное страхование. Полная стоимость по потребительским кредитам составляет 23,756 — 41,400% годовых.