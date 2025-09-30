16+
Банки Финансы

Россельхозбанк представил свои продукты и услуги на XVII Поволжской агропромышленной выставке 2025

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский филиал РСХБ традиционно принял участие в XVII Поволжской агропромышленной выставке и представил организациям и предприятиям меры поддержки для АПК — льготные кредитные продукты на сезонные работы, оборотные и инвестиционные цели, кредиты для перехода на газомоторное топливо. Использование природного газа и газомоторного топлива по сравнению с традиционными дизелем и бензином более экономично для предприятий АПК и позволяет снижать транспортные расходы. Также газ более экологичен для окружающей среды.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

"В течение 25 лет с момента образования Россельхозбанк поддерживает аграриев Самарской области, ежегодно объемы льготного кредитования увеличиваются. На сегодняшний день Самарский филиал выдал агросектору более 16 млрд рублей, в том числе более 10 млрд льготных кредитных средств. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост финансирования  по льготной ставке составил 7%. Основная доля кредитования традиционно приходится на сезонно-полевые работы —  более 14 млрд рублей, из которых 9,5 млрд рублей выделены на льготных условиях", — отметил директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Помимо традиционных банковских продуктов Россельхозбанк развивает различные цифровые сервисы для сельхозпроизводителей — шесть цифровых платформ на базе экосистемы Своё, помогающие аграриям наладить сбыт или приобрести продукцию, подобрать жилье на селе, подобрать обучение и стажировки в сфере сельского хозяйства, найти работу или сотрудников в АПК и многое другое.
Также для всех категорий физических и юридических лиц были представлены все виды банковских услуг: вклады, накопительные счета, дебетовые и кредитные карты.

