НОВИКОМ поддержал праздник профориентации на ИАЗ

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) поддержал профориентационный праздник "День знаний в "Яковлеве", организованный Иркутским авиационным заводом. Более 350 старшеклассников познакомились с работой предприятия и банка российских инженеров, а также получили первые практические знания о финансовой грамотности и долгосрочных сбережениях.

В ходе мероприятия школьники посетили производственные площадки завода, увидели пассажирский самолет МС-21 и другую продукцию предприятия, узнали о работе своих родителей и перспективах авиационной отрасли.

НОВИКОМ выступил партнером мероприятия. Представители банка — старший вице-президент, руководитель розничного направления Дмитрий Криштопа и управляющий дополнительным офисом в Иркутске Светлана Дмитриева — выступили перед школьниками, рассказали им о банковских продуктах, правилах финансовой безопасности и ответили на вопросы участников.

Как отметил Дмитрий Криштопа, дочерний банк Госкорпорации Ростех традиционно поддерживает авиационную промышленность и ее специалистов. Банк помогает клиентам грамотно планировать бюджет, защищать средства от мошенников и выбирать эффективные финансовые инструменты для приумножения капитала.

"Мы прекрасно понимаем, что самая большая ценность любого предприятия — это люди. Их труд, талант, их стремление к новым высотам. И наша задача как банка — помогать им чувствовать уверенность в сегодняшнем и завтрашнем днях", — сказал старший вице-президент банка.

В свою очередь, управляющий дополнительным офисом НОВИКОМа в Иркутск Светлана Дмитриева акцентировала внимание школьников на необходимости умения обращаться с деньгами и планировании финансового будущего. В качестве эффективного инструмента приумножения капитала была приведена Программа долгосрочных сбережений, в которую можно вступить уже с 18 лет.

"Желаю вам учиться, ставить перед собой цели и помнить: финансовая грамотность — это не про скучные таблицы, а про вашу свободу и уверенность в завтрашнем дне. В банк НОВИКОМ всегда готов вам помочь в достижении важных целей", — резюмировала Светлана Дмитриева.

Иркутский авиационный завод — филиал ПАО "Яковлев" (входит в ОАК Госкорпорации Ростех) входит в число наиболее современных и динамично развивающихся предприятий машиностроения России. За 91 год существования завод выпустил свыше 8000 тысяч самолетов, покупателями которых стали 40 стран мира. Сегодня ключевым проектом завода является серийное производство новейших пассажирских самолетов МС-21.