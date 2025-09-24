16+
Банки Финансы

В Самаре состоится Бизнес-Фест: доверие, инновации и искусственный интеллект

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
25 сентября в самарском Дворце спорта им. Высоцкого (ул. Молодогвардейская, 222) Сбер проведет Бизнес-Фест — масштабное событие для предпринимателей, руководителей и всех, кто стремится к развитию в эпоху цифровых технологий. Форум объединит ведущих экспертов и успешных предпринимателей, которые поделятся актуальными знаниями о доверии, мотивации, брендинге и внедрении искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Во время Бизнес-Феста обсудят важнейшие аспекты современного предпринимательства. Участники узнают, как выстраивать доверительные отношения в коллективе и вдохновлять команду на достижение высоких результатов. Особое внимание уделят вопросам формирования устойчивой идентичности бренда и сохранения доверия клиентов в условиях быстро меняющегося рынка 2025 года.

Эксперты поделятся практическим опытом внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы без потери лояльности аудитории. Также речь пойдет о том, как сохранять уверенность в принимаемых решениях, когда внешняя среда постоянно трансформируется. Каждый из этих вопросов будет рассмотрен через призму реальных кейсов и практических примеров, что позволит участникам не только получить теоретические знания, но и сразу применить их в своей работе.

Спикеры мероприятия:

Сергей Рязанский — Герой России, летчик-космонавт;

Кира Долгова — предприниматель, бизнес-наставник, основатель международной сети салонов лазерной эпиляции Laser love;

Дмитрий Кибкало — основатель сети магазинов "Мосигра";

Максим Ганисевский — основатель бренда ZNWR;

Айнур Зиннатуллин — федеральный спикер по коммуникациям, автор книг;

Наталья Козлова — основательница бренда 4fresh

Анна Ендриховская — профессиональный отельер, создатель консалтинга HospitalityMakers

Наталья Красулина, управляющий Самарским отделением Сбербанка: "Новые идеи, обмен опытом, топ-спикеры, готовые кейсы от предпринимателей и обсуждение актуальных вопросов — всё это будет ждать участников Бизнес-Фест в Самаре. Наша главная цель  — поделиться знаниями и ведущими практиками. В зале соберутся предприниматели из разных отраслей, при этом кто-то из них только начинает свой бизнес, а кто-то уже управляет целой сетью или производством, кто-то запускает предприятие по франшизе, а кто-то создал свой собственный известный бренд. Главное, что эти люди стремятся к развитию каждый день, а Сбер готов поддержать их в этом и не только финасовыми продуктами, но и нужными знаниями".

Регистрация открыта

Участие бесплатное, количество мест ограничено.

