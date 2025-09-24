В Самаре завершились XV соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025

В Самаре завершились юбилейные XV Международные соревнования по информационной безопасности VolgaCTF 2025. Финальные бои, прошедшие 18 сентября в формате Attack-Defense, собрали на самарской кибер-арене 23 сильнейшие команды из России, Беларуси и Монголии.

Организаторами VolgaCTF 2025 выступили министерство цифрового развития и связи Самарской области, Самарский университет и ведущие ИТ-компании. Церемонию закрытия знакового для ИТ-индустрии события посетил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. Он лично вручил победителям традиционный переходящий кубок в виде ладьи, символизирующий связь мероприятия с волжским регионом.

"VolgaCTF сегодня — это бренд, который широко известен в профессиональном сообществе далеко за пределами Самарской области, о чем свидетельствует широкая география команд, съехавшихся в Самару. Высококвалифицированные специалисты в сфере кибербезопасности крайне востребованы, и VolgaCTF — это замечательная возможность прокачать свои навыки. Для молодых специалистов это еще и уникальный шанс попрактиковаться в командной работе и примкнуть к профессиональному сообществу", — отметил Павел Гокин, обращаясь к участникам.

Мероприятие подтвердило статус Самары как одного из признанных центров развития кадрового потенциала в сфере ИТ и кибербезопасности. Помимо напряженной борьбы на финальном этапе, программа VolgaCTF 2025 включила двухдневную конференцию (16-17 сентября), которая стала площадкой для открытого диалога между экспертами, студентами и профессионалами отрасли.

С докладами выступили представители ведущих компаний, а трансляции в открытом доступе собрали более 3 тыс. онлайн-зрителей. Очное участие в конференции приняли свыше 200 человек.

"VolgaCTF — это не только соревнования, но и уникальная площадка для обмена опытом. Опыт, полученный здесь, бесценен для будущих специалистов, а для Самарского университета это важная часть образовательного процесса и сотрудничества с индустрией", — подчеркнул председатель организационного комитета VolgaCTF, заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Владислав Сергеев.

Отборочный онлайн-этап юбилейного VolgaCTF собрал рекордное количество участников — более 600 команд со всего мира, что свидетельствует о растущем авторитете соревнований в международном ИБ-сообществе.

Победу в соревнованиях одержала команда LCD из Москвы. Самарские команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно выступили в жесткой конкурентной борьбе с сильнейшими коллективами. Отдельно стоит отметить участие команды "Госушка", сформированной из представителей министерства цифрового развития и связи Самарской области.