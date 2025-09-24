16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Студенты разделили призовой фонд в 600 тыс. рублей на хакатоне в Нижнем Новгороде ИТ-холдинг Т1: стартапы в сферах разработки ПО для бизнеса, ИТ-решений для промышленности и финансовых услуг — основные поставщики решений для бизнеса ИТ-холдинг Т1: человечество вступило в эру цифровых ассистентов В ИТ-холдинге Т1 выяснили, что внедрение ИИ-ассистента позволит увеличить общую скорость разработки на 20% На Kazan Digital Week договорились о выработке единых критериев доверенного репозитория открытого ПО в России в концепции, разработанной ИТ-холдингом Т1 совместно с ВТБ

ИТ Транспорт и связь

В Самаре завершились XV соревнования по кибербезопасности VolgaCTF 2025

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 10
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре завершились юбилейные XV Международные соревнования по информационной безопасности VolgaCTF 2025. Финальные бои, прошедшие 18 сентября в формате Attack-Defense, собрали на самарской кибер-арене 23 сильнейшие команды из России, Беларуси и Монголии.

Фото: VolgaCTF

Организаторами VolgaCTF 2025 выступили министерство цифрового развития и связи Самарской области, Самарский университет и ведущие ИТ-компании. Церемонию закрытия знакового для ИТ-индустрии события посетил врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин. Он лично вручил победителям традиционный переходящий кубок в виде ладьи, символизирующий связь мероприятия с волжским регионом.

"VolgaCTF сегодня — это бренд, который широко известен в профессиональном сообществе далеко за пределами Самарской области, о чем свидетельствует широкая география команд, съехавшихся в Самару. Высококвалифицированные специалисты в сфере кибербезопасности крайне востребованы, и VolgaCTF — это замечательная возможность прокачать свои навыки. Для молодых специалистов это еще и уникальный шанс попрактиковаться в командной работе и примкнуть к профессиональному сообществу", — отметил Павел Гокин, обращаясь к участникам.

Мероприятие подтвердило статус Самары как одного из признанных центров развития кадрового потенциала в сфере ИТ и кибербезопасности. Помимо напряженной борьбы на финальном этапе, программа VolgaCTF 2025 включила двухдневную конференцию (16-17 сентября), которая стала площадкой для открытого диалога между экспертами, студентами и профессионалами отрасли.

С докладами выступили представители ведущих компаний, а трансляции в открытом доступе собрали более 3 тыс. онлайн-зрителей. Очное участие в конференции приняли свыше 200 человек.

"VolgaCTF — это не только соревнования, но и уникальная площадка для обмена опытом. Опыт, полученный здесь, бесценен для будущих специалистов, а для Самарского университета это важная часть образовательного процесса и сотрудничества с индустрией", — подчеркнул председатель организационного комитета VolgaCTF, заведующий кафедрой геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Владислав Сергеев.

Отборочный онлайн-этап юбилейного VolgaCTF собрал рекордное количество участников — более 600 команд со всего мира, что свидетельствует о растущем авторитете соревнований в международном ИБ-сообществе.

Победу в соревнованиях одержала команда LCD из Москвы. Самарские команды продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно выступили в жесткой конкурентной борьбе с сильнейшими коллективами. Отдельно стоит отметить участие команды "Госушка", сформированной из представителей министерства цифрового развития и связи Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5