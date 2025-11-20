Студент Самарского университета создал сервис "Покорми", который меняет подход к помощи бездомным животным

Студент четвёртого курса Института информатики и кибернетики Самарского университета Георгий Красавин представил стартап "Покорми" — первый в России веб-сервис, позволяющий дистанционно кормить уличных котов и наблюдать за ними в прямом эфире. Проект делает помощь животным прозрачной, адресной и доступной каждому. Георгий рассказал Волга Ньюс о том, как появилась идея "умных кормушек", что уже удалось реализовать и как развивается его команда.

— Когда впервые появилась мысль создать такую кормушку? Что стало толчком?

— Идея родилась из простой наблюдаемой проблемы: приютам часто не хватает средств на корм, а людям, готовым помогать, не всегда понятно, куда уходят пожертвования. Мне хотелось, чтобы помощь стала прозрачной и живой — чтобы человек видел, как его взнос превращается в корм. Так появилась концепция умной кормушки с камерой и онлайн-трансляцией, которую можно активировать одним кликом.

— Как работает сервис?

— Всё очень просто. Пользователь заходит на сайт, выбирает на карте конкретную кормушку и делает небольшое пожертвование. Устройство получает сигнал и автоматически выдаёт порцию корма. Камера показывает процесс в реальном времени, и человек сразу видит результат своей помощи. Это создаёт доверие и делает участие в благотворительности простым и эмоционально понятным.

— Что уже удалось реализовать на данный момент?

— Мы собрали первый рабочий прототип кормушки: деревянный корпус с прозрачными панелями, шнековый дозатор, камеру и систему удалённого управления. Создали веб-сервис с картой точек и онлайн-трансляциями. Первое устройство установили в котокафе "Чукотка" в Самаре, и оно уже получает реальные донаты от пользователей. Сейчас у нас готово пять кормушек, и мы продолжаем расширять их сеть. Кроме того, мы оформили визуальную айдентику — идентичность бренда, запустили соцсети и выстроили полноценную систему контент-поддержки.

— Каким оказался самый сложный этап в разработке — техника, софт или организация процесса?

— Наиболее трудным оказался этап создания самой кормушки. Проблемы возникали на каждом шаге — от работы софта до механики подачи корма. Исправляешь одну деталь — появляется новая. Но это естественный процесс, и благодаря упорству мы собрали стабильный рабочий прототип.

— Сколько человек в команде проекта и как распределены обязанности между участниками?

— Сейчас в команде восемь человек. Четыре разработчика отвечают за сайт, электронику и программную часть, дизайнер — за визуальную айдентику, ещё два человека занимаются контентом и продвижением. Я, как основатель, веду продукт, концепцию и организацию процессов.

— Как отреагировали первые пользователи и приюты, когда увидели работающий прототип?

— Реакции были очень эмоциональными. Один пользователь оставил отзыв, который мы часто вспоминаем:

"Закинул 50 рублей и вернулся на трансляцию после оплаты. В этот момент заходит одноглазая кошечка и начинает есть. Радуюсь как ребёнок — ощущение, что сделал что-то действительно полезное. Она поела и ушла, и я решил, что мой корм уже высыпался, пока я переключался между вкладками. Но едва кошка выходит, корм начинает сыпаться — и я понимаю, что это мой донат только что сработал. Она тут же разворачивается и бежит обратно. В чате никто не понимает, что происходит, а я сижу с невероятными эмоциями. Очень забавно, как она моментально повернула назад и продолжила есть".

Такие моменты показывают, что проект работает так, как мы задумывали.

— Что вас больше всего удивило, когда вы начали наблюдать за котами через камеру кормушки?

— Меня поразила скорость их реакции. Коты почти мгновенно замечают новую кормушку и сразу начинают её исследовать: обнюхивают, заглядывают внутрь, иногда прямо в камеру — словно пытаются понять, кто там. Некоторые заходят внутрь ещё до полной настройки. Очень заметно, насколько они разные: кто-то осторожничает, кто-то доминирует, а кто-то буквально "дежурит" рядом и наблюдает за кормушкой, как за телевизором.

— Какие планы на развитие проекта?

— Сейчас мы расширяем сеть кормушек в Самаре и ведём переговоры с приютами и новыми партнёрами. Хотим сделать сервис масштабируемым и создать цифровую экосистему, которая позволит людям помогать животным быстро, адресно и удобно. Наша цель — чтобы такие кормушки появились в разных районах города, а в дальнейшем и в других регионах.

— Если бы у вас была возможность реализовать любую мечту в рамках проекта, без ограничений ресурсов, что бы вы сделали?

— Я бы запустил масштабную рекламную кампанию — на билбордах по городу, в соцсетях, в Telegram-каналах. Это помогло бы привлечь много новых пользователей и ускорить развитие проекта.

Сервис "Покорми" делает помощь животным простой и наглядной — каждый может увидеть результат своего взноса в прямом эфире. Поддержать проект и узнать больше можно на сайте проекта https://pokormi.pro.

Материал подготовлен при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.