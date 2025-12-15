16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
МКБ внедряет отечественную CRM-платформу "Модус" ИТ-холдинга Т1 Безопасность и ИИ — главные драйверы российской разработки в ближайшие годы T2 в 4 раза ускорила брендирование партнерских точек благодаря инновационному сервису Beeline Cloud победил в премии Comnews Awards Горизонты возможностей: определены лауреаты Научной премии Сбера 2025

ИТ Транспорт и связь

МКБ внедряет отечественную CRM-платформу "Модус" ИТ-холдинга Т1

САМАРА. 15 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Московский кредитный банк переходит на CRM-платформу "Модус", разработанную вендором НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1). Миграция банков из числа топ-10 на отечественный стек технологий подтверждает повышение зрелости прикладного ПО российских разработчиков до уровня глобальных лидеров. В сегменте CRM-платформ уже более 41% компаний используют импортозамещенные системы. Об этом говорит исследование "Пульс цифровизации" ИТ-холдинга Т1.

На старте проекта ИТ-команда МКБ провела многоэтапный отбор: изучила доступные на рынке решения и протестировала их при реальных нагрузках. В результате технологическим партнёром стал ИТ-холдинг Т1, а интеграцию реализует компания ITFB Group, имеющая значительный опыт внедрения сложных систем.

При выборе продукта для перехода банк в первую очередь учитывал удобство работы пользователей, гибкость настройки, возможность быстрого запуска новых сервисов и соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам безопасности.

Проект внедрения разделен на три этапа, реализуя перевод функций из исторической системы. Сейчас проходит второй этап: завершена разработка ключевых бизнес-процессов, описаны сценарии интеграций с внутренним ПО и последующим запуском механизма синхронизации и миграции данных.

"Замена CRM-системы, проработавшей в банке более 15 лет, — сложное, но необходимое решение. Вместо глубокой модернизации технологически устаревшего иностранного ядра мы приняли решение перейти на российскую платформу, которая обеспечит устойчивость ключевых бизнес-процессов и создаст задел для дальнейшего развития клиентских сервисов. Мы выбрали Модус благодаря оптимальному соотношению ценности продукта и стоимости владения, а также открытости вендора к доработкам под наши нужды", — отметил Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ.

"Переход на отечественные CRM-системы сегодня — это и вопрос импортозамещения, и стратегическая трансформация инфраструктуры крупных организаций. В проекте с МКБ мы создаем архитектурно устойчивое решение, которое станет фундаментом для дальнейшего развития клиентских сервисов, внедрения аналитических инструментов и ИИ-моделей. Модус — это технологическая платформа, которая адаптируется под бизнес-логику компании и развивается вместе с ней. Мы видим, что переход на отечественные решения становится не вынужденной мерой, а осознанным выбором в пользу управляемости, гибкости и цифрового суверенитета", — прокомментировал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.

На следующем этапе МКБ планирует расширять число сервисов на базе Модус, усиливать аналитику, внедрять ИИ-инструменты для поддержки принятия решений и персонализации, а также развивать омниканальные сценарии взаимодействия с клиентами.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4