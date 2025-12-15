МКБ внедряет отечественную CRM-платформу "Модус" ИТ-холдинга Т1

Московский кредитный банк переходит на CRM-платформу "Модус", разработанную вендором НОТА (входит в ИТ-холдинг Т1). Миграция банков из числа топ-10 на отечественный стек технологий подтверждает повышение зрелости прикладного ПО российских разработчиков до уровня глобальных лидеров. В сегменте CRM-платформ уже более 41% компаний используют импортозамещенные системы. Об этом говорит исследование "Пульс цифровизации" ИТ-холдинга Т1.

На старте проекта ИТ-команда МКБ провела многоэтапный отбор: изучила доступные на рынке решения и протестировала их при реальных нагрузках. В результате технологическим партнёром стал ИТ-холдинг Т1, а интеграцию реализует компания ITFB Group, имеющая значительный опыт внедрения сложных систем.

При выборе продукта для перехода банк в первую очередь учитывал удобство работы пользователей, гибкость настройки, возможность быстрого запуска новых сервисов и соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам безопасности.

Проект внедрения разделен на три этапа, реализуя перевод функций из исторической системы. Сейчас проходит второй этап: завершена разработка ключевых бизнес-процессов, описаны сценарии интеграций с внутренним ПО и последующим запуском механизма синхронизации и миграции данных.

"Замена CRM-системы, проработавшей в банке более 15 лет, — сложное, но необходимое решение. Вместо глубокой модернизации технологически устаревшего иностранного ядра мы приняли решение перейти на российскую платформу, которая обеспечит устойчивость ключевых бизнес-процессов и создаст задел для дальнейшего развития клиентских сервисов. Мы выбрали Модус благодаря оптимальному соотношению ценности продукта и стоимости владения, а также открытости вендора к доработкам под наши нужды", — отметил Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ.

"Переход на отечественные CRM-системы сегодня — это и вопрос импортозамещения, и стратегическая трансформация инфраструктуры крупных организаций. В проекте с МКБ мы создаем архитектурно устойчивое решение, которое станет фундаментом для дальнейшего развития клиентских сервисов, внедрения аналитических инструментов и ИИ-моделей. Модус — это технологическая платформа, которая адаптируется под бизнес-логику компании и развивается вместе с ней. Мы видим, что переход на отечественные решения становится не вынужденной мерой, а осознанным выбором в пользу управляемости, гибкости и цифрового суверенитета", — прокомментировал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.

На следующем этапе МКБ планирует расширять число сервисов на базе Модус, усиливать аналитику, внедрять ИИ-инструменты для поддержки принятия решений и персонализации, а также развивать омниканальные сценарии взаимодействия с клиентами.