16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ-холдинг Т1 и "Форсайт" объединяют усилия в области развития аналитики с применением ИИ Билайн присоединился к "Альянсу в сфере ИИ" Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы Т2 рассказала самарским предпринимателям о современных инструментах найма "Лаборатория Касперского" защитит клиентов Т1 Облако от DDoS-атак

ИТ Транспорт и связь

ИТ-холдинг Т1 и "Форсайт" объединяют усилия в области развития аналитики с применением ИИ

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ИТ-холдинг Т1 и российский разработчик программных продуктов для аналитики данных "Форсайт" заключили соглашение о стратегическом партнерстве в сфере бизнес-аналитики, планирования и искусственного интеллекта. Ключевым направлением партнерства станет разработка решений, основанных на интеграции инструментов интеллектуального анализа данных.

Компания "Форсайт" — один из ключевых разработчиков на рынке BI и корпоративного планирования. ИТ-Холдинг Т1, в свою очередь, обладает обширной экспертизой в реализации масштабных ИТ-проектов и внедрении систем искусственного интеллекта, обеспечивая клиентам технологическую поддержку во внедрении ИТ-решений.

"Платформа и продукты компании "Форсайт" включают большой диапазон возможностей для реализации высокотехнологичных проектов и являются перспективными российскими инструментами для разработки бизнес-приложений. Объединение технологических и методологических компетенций Т1 и "Форсайт" поможет компаниям из разных сфер бизнеса повысить уровень корпоративных аналитических решений на импортонезависимом стеке", — заявил Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1).

Владимир Комов, генеральный директор "Форсайт", отметил, что стратегическое партнерство с таким признанным лидером российского ИТ-рынка, как Т1, открывает возможности для создания инноваций на базе продуктов "Форсайт": "Мы рассчитываем, что в партнерстве с Т1 мы сможем воплотить в реальность наши новые идеи в области обработки данных и способствовать переходу бизнеса на импортонезависимый стек технологий. Наши разработки позволяют создавать высокопроизводительные аналитические системы под реальные задачи крупного бизнеса и строить импортонезависимую ИТ-архитектуру для эффективной работы с большими объемами данных".

Сотрудничество компаний также развивается и в рамках партнерской программы: на основании лицензионных соглашений ИТ-Холдинг Т1 получает право поставлять и внедрять отечественные программные продукты, обеспечивая компаниям полное сопровождение — от установки и настройки современных ИТ-решений до технической поддержки и обучения персонала. Такой формат работы гарантирует прозрачную модель лицензирования, защиту интеллектуальных прав и единый стандарт качества реализации проектов, соответствующий требованиям российского законодательства и отраслевых регуляторов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Fairy C 05 октября 2023 16:46 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Берег в Рождествено у людей украл

Глеб Галушкин 02 июня 2023 18:06 Антон Крамаров (SmaSS Technologies): "В условиях импортозамещения российские идеи и разработки получают второй шанс"

Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Консорциум "Интегра-С" создает виртуальный 4D-мир с объективной реальностью

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30