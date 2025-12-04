Т2 в 10 раз сократила затраты на обработку рекламных материалов благодаря ИИ-системе

T2, российский оператор мобильной связи, завершил внедрение ИИ-решения, направленного на оптимизацию операционных процессов и повышение качества рекламных материалов в рознице. Система автоматического заполнения паспортов торговых точек на базе искусственного интеллекта в 10 раз ускорила обработку данных, оптимизировала затраты на POSM на 30% и снизила трудозатраты на 90%.

Паспорт торговой точки — ключевой инструмент, фиксирующий размещение и количество POSM-материалов. Раньше его формирование требовало значительных трудозатрат: сотрудники просматривали фото, оценивали рекламные материалы, сверяли их с каталогом и вручную заносили данные. Это занимало дни и недели, а качество информации зависело от человеческого фактора. Теперь T2 использует решение, которое полностью автоматизирует этот этап: система сама распознает материалы на фото, классифицирует их и формирует полный паспорт торговой точки с точными данными.

По результатам первых месяцев эксплуатации системы, обработка ускорилась в 10 раз, затраты на материалы сократились на 30%, а трудозатраты — до 90%. Кроме того, подключение системы на базе ИИ позволило сформировать единый стандарт паспортов торговых точек по всей сети. Высокая скорость работы системы и точность определения изображений позволили масштабировать проект по автоматизации до 6500 торговых точек. При этом стоимость автоматизированной проверки снизилась в 10 раз относительно стоимости ручной.

В основе системы лежит комплексный ИИ-подход. Так, детектор выявляет объекты на изображениях, классификатор идентифицирует категорию рекламного материала, а OCR-инструменты (технологии оптического распознавания символов) считывают текстовую информацию и обеспечивают полностью автоматическую обработку. Система понимает, какие рекламные материалы представлены в точке, определяет их тип, количество и корректность размещения, после чего формирует полный паспорт точки — без участия валидаторов. Процесс стал прозрачным, быстрым и полностью автоматизированным.

Внедрение системы проходило в три этапа: сначала команда обучила модель на более чем 80 видах POSM, затем провела пилот на 200-300 торговых точках, после чего приняла решение о развороте технологии на большинство точек продаж оператора. В каждой торговой точке система гарантирует точный учет рекламных материалов, формирует единый стандарт оформления за счет достоверных данных и снижает операционные риски. Решение дает полную прозрачность KPI для торговых представителей и позволяет сосредоточить инвестиции только на эффективных материалах.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:

"Развитие розницы Т2 все больше движется в сторону расширения зон применения искусственного интеллекта. Мы уже автоматизировали почти все процессы, связанные с проверкой, размещением и планированием присутствия POSM-материалов в нашей розничной сети и в сетях партнеров. Помимо этого, мы частично автоматизировали обучение и управление персоналом в торговых точках. Внедрение передовых технологий помогает нам оптимизировать затраты и вкладывать больше бюджета в расширение сети и улучшение условий обслуживания наших абонентов во всех регионах присутствия Т2".