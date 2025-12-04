16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ИТ-холдинг Т1 оценил динамику рынка ИИ за 2025 год: сегмент растет почти вдвое быстрее остального ИТ-рынка Т2 в 10 раз сократила затраты на обработку рекламных материалов благодаря ИИ-системе Ремонтом трамвайных путей на Ново-Садовой займется питерский подрядчик "Километры хороших историй": на Авито Авто прокачают "Волгу" и разыграют полмиллиона рублей Новогодние комплекты в Билайне: HONOR X9d с выгодой 7 тысяч рублей, бонусными рублями и пауэрбанком

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 в 10 раз сократила затраты на обработку рекламных материалов благодаря ИИ-системе

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

T2, российский оператор мобильной связи, завершил внедрение ИИ-решения, направленного на оптимизацию операционных процессов и повышение качества рекламных материалов в рознице. Система автоматического заполнения паспортов торговых точек на базе искусственного интеллекта в 10 раз ускорила обработку данных, оптимизировала затраты на POSM на 30% и снизила трудозатраты на 90%.

Фото: предоставлено пресс-службой T2

Паспорт торговой точки — ключевой инструмент, фиксирующий размещение и количество POSM-материалов. Раньше его формирование требовало значительных трудозатрат: сотрудники просматривали фото, оценивали рекламные материалы, сверяли их с каталогом и вручную заносили данные. Это занимало дни и недели, а качество информации зависело от человеческого фактора. Теперь T2 использует решение, которое полностью автоматизирует этот этап: система сама распознает материалы на фото, классифицирует их и формирует полный паспорт торговой точки с точными данными.

По результатам первых месяцев эксплуатации системы, обработка ускорилась в 10 раз, затраты на материалы сократились на 30%, а трудозатраты — до 90%. Кроме того, подключение системы на базе ИИ позволило сформировать единый стандарт паспортов торговых точек по всей сети. Высокая скорость работы системы и точность определения изображений позволили масштабировать проект по автоматизации до 6500 торговых точек. При этом стоимость автоматизированной проверки снизилась в 10 раз относительно стоимости ручной.

В основе системы лежит комплексный ИИ-подход. Так, детектор выявляет объекты на изображениях, классификатор идентифицирует категорию рекламного материала, а OCR-инструменты (технологии оптического распознавания символов) считывают текстовую информацию и обеспечивают полностью автоматическую обработку. Система понимает, какие рекламные материалы представлены в точке, определяет их тип, количество и корректность размещения, после чего формирует полный паспорт точки — без участия валидаторов. Процесс стал прозрачным, быстрым и полностью автоматизированным.

Внедрение системы проходило в три этапа: сначала команда обучила модель на более чем 80 видах POSM, затем провела пилот на 200-300 торговых точках, после чего приняла решение о развороте технологии на большинство точек продаж оператора. В каждой торговой точке система гарантирует точный учет рекламных материалов, формирует единый стандарт оформления за счет достоверных данных и снижает операционные риски. Решение дает полную прозрачность KPI для торговых представителей и позволяет сосредоточить инвестиции только на эффективных материалах.

Денис Голещихин, директор по продажам на массовом рынке Т2:

"Развитие розницы Т2 все больше движется в сторону расширения зон применения искусственного интеллекта. Мы уже автоматизировали почти все процессы, связанные с проверкой, размещением и планированием присутствия POSM-материалов в нашей розничной сети и в сетях партнеров. Помимо этого, мы частично автоматизировали обучение и управление персоналом в торговых точках. Внедрение передовых технологий помогает нам оптимизировать затраты и вкладывать больше бюджета в расширение сети и улучшение условий обслуживания наших абонентов во всех регионах присутствия Т2".

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4