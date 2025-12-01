16+
Транспорт и связь

МТС раскинула сеть 4G в самом северном районе Самарской области

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПАО "МТС", цифровая экосистема сообщает о завершении масштабных работ по расширению сети 4G в Шенталинском районе. В результате запуска новых базовых станций, качественная голосовая связь и высокоскоростной мобильный интернет пришли еще в 16 населенных пунктов.

Фото: предоставлено МТС

Шенталинский район, где МТС улучшили связь, известен тем, что здесь проходят логистические пути между Самарской областью, Татарстаном и Оренбуржьем. Бесшовное покрытие 4G обеспечивает устойчивую голосовую связь и высокоскоростной мобильный интернет на трассах.

Новые площадки МТС успешно выведены в эфир в селах и поселках Новый Кувак, Туарма, Васильевка, Красный Яр, Татарское Абдикеево, Каменка, Денискино, Баландаево, Аксаково, Четырла, Тимяшево, Салейкино, Романовка, Костюнькино, Багана и Сенькино. Совокупно в этих малых населенных пунктах проживает более 5000 жителей.

"На севере Самарской области, где исторически проходят важные логистические пути между соседними регионами, нам было важно обеспечить покрытие сети не только в малых населенных пунктах, но и на дорогах. Не забыли мы и об улучшении качества связи рядом с социальными объектами. Мобильный интернет на территории сельских поселений — это альтернатива домашним сервисам, и мы постарались обеспечить максимально широкое покрытие сети, чтобы обеспечить жителей района цифровым комфортом", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

