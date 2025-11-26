Билайн присоединился к "Альянсу в сфере ИИ"

Билайн вступил в "Альянс в сфере искусственного интеллекта". Это ассоциация лидеров в области ИИ из различных отраслей, которая призвана объединять лучшие практики и компетенции, чтобы создавать наиболее благоприятные условия для развития ИИ-технологий в России. С 2024 года "Альянс" — координатор бизнеса по реализации Национальной стратегии ИИ 2030.
"Альянс в сфере ИИ" был учрежден в 2019 году, чтобы стать драйвером развития искусственного интеллекта в России, обеспечивая технологическое лидерство и рост бизнеса компаний-участников. На его базе работают отраслевые клубы с участием крупных компаний и вендоров, которые вырабатывают единые метрики для ИИ-решений, разрабатывают ML-модели, готовят кадры, занимаются стандартизацией и регулированием.
Также под эгидой "Альянса" был разработан Национальный кодекс этики ИИ, который уже подписали около 360 организаций из 20 стран. Кроме того, при поддержке ассоциации учреждены крупнейший в мире школьный конкурс по ИИ и национальная премия для ученых и регионов, составлен рейтинг 180+ вузов по качеству подготовки DS/AI, создан портал AI Russia с крупнейшей библиотекой юзкейсов.
В числе участников "Альянса" — "Сбер", "Альфа-Банк", "Яндекс", "Газпром нефть", РФПИ, "Сибур", "Русагро", "Северсталь", "Ростелеком", "Лаборатория Касперского" и мн. др.
Сергей Анохин, генеральный директор Билайна:
"Альянс в сфере ИИ" объединяет усилия ключевых игроков рынка — лидеров развития и внедрения ИИ — и концентрирует глубокую экспертизу по вопросам внедрения искусственного интеллекта. Это помогает ему работать на ускорение технологического развития отрасли, привлекать инвестиции в наиболее перспективные направления, создавать комфортную регуляторную среду, вносить свой вклад в развитие кадрового потенциала нашей страны.
Билайн активно применяет ИИ, меняя свои внутренние процессы и выводя лучшие практики на рынок. Так, мы трансформируем свой ИТ-ландшафт по принципу "Все как код" и внедряем ИИ-ассистентов и агентов. Среди корпоративных клиентов широко востребованы наши ИИ-агенты, частным же клиентам мы предоставляем простой и удобный доступ к инструментам ИИ — в рамках продукта-платформы "план б.". Так что вступление Билайна в "Альянс" выглядит закономерно. В составе ассоциации мы получим дополнительный нетворкинг и обмен опытом в таком важном вопросе, как развитие технологий искусственного интеллекта".
Последние комментарии
