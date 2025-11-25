Т2 эксклюзивно запустила продажи на Яндекс Маркете

Т2, российский оператор мобильной связи, запустил продажи тарифа "Я онлайн" эксклюзивно на Яндекс Маркете. Об этом заявила Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности, на большой конференции Яндекс Рекламы REKONFA Live 2025. Тариф включает безлимитный интернет на сервисы Яндекса. Клиенты могут приобрести SIM-карту за один рубль как отдельно, так и вместе с новым смартфоном.

"Сотрудничество с Яндексом — самый успешный кейс партнерства в истории Т2. Запуск продаж SIM-карт с тарифом "Я онлайн", разработанным специально для партнера, на Яндекс Маркете дает беспрецедентно высокую охватность", — к такому выводу пришла Ирина Лебедева на круглом столе, посвященном потенциалу партнерств. "С учетом рекламной кампании, стартовавшей на Яндекс Маркете, охваты за первый месяц продаж составили более 20 млн, объяснила она. Т2 представлен на эксклюзивных условиях, что показывает высокий уровень доверия партнера к проекту и эффективность реализованных ранее инициатив с Яндексом", — подчеркнула Лебедева.

Заказать SIM-карту пользователь может на маркетплейсе онлайн, а получить — в любом пункте выдачи заказов. Клиенты могут оформить SIM прямо в процессе покупки смартфона или планшета с помощью тумблера в карточке товара. Также это возможно сделать через поиск, ленту товаров или корзину при добавлении устройств с поддержкой SIM-карт или аналогичных товаров.

Приобрести SIM-карту на Яндекс Маркете можно за один рубль. В течение первого года абонентская плата составит 500 рублей в месяц вместо стандартных 650 рублей. Скидка предоставляется автоматически и действует при новом подключении.

В тариф "Я онлайн" входят 100 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки внутри сети, 200 минут для исходящих звонков из популярных стран на номера Т2 России. В состав тарифа также включена услуга "Безлимит на сервисы Яндекса".