Т2 эксклюзивно запустила продажи на Яндекс Маркете Росгосстрах перешел на новый стандарт защиты данных с помощью Сферы Т2 рассказала самарским предпринимателям о современных инструментах найма Билайн запустил продажи SIM-карт со специальным тарифом в "Пятёрочке" Минград отказался давать добро на сокращение парковок в новых ЖК

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Т2 эксклюзивно запустила продажи на Яндекс Маркете

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Т2, российский оператор мобильной связи, запустил продажи тарифа "Я онлайн" эксклюзивно на Яндекс Маркете. Об этом заявила Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности, на большой конференции Яндекс Рекламы REKONFA Live 2025. Тариф включает безлимитный интернет на сервисы Яндекса. Клиенты могут приобрести SIM-карту за один рубль как отдельно, так и вместе с новым смартфоном.

Фото: скриншот эфира REKONFA

"Сотрудничество с Яндексом — самый успешный кейс партнерства в истории Т2. Запуск продаж SIM-карт с тарифом "Я онлайн", разработанным специально для партнера, на Яндекс Маркете дает беспрецедентно высокую охватность", — к такому выводу пришла Ирина Лебедева на круглом столе, посвященном потенциалу партнерств. "С учетом рекламной кампании, стартовавшей на Яндекс Маркете, охваты за первый месяц продаж составили более 20 млн, объяснила она. Т2 представлен на эксклюзивных условиях, что показывает высокий уровень доверия партнера к проекту и эффективность реализованных ранее инициатив с Яндексом", — подчеркнула Лебедева.

Заказать SIM-карту пользователь может на маркетплейсе онлайн, а получить — в любом пункте выдачи заказов. Клиенты могут оформить SIM прямо в процессе покупки смартфона или планшета с помощью тумблера в карточке товара. Также это возможно сделать через поиск, ленту товаров или корзину при добавлении устройств с поддержкой SIM-карт или аналогичных товаров.

Приобрести SIM-карту на Яндекс Маркете можно за один рубль. В течение первого года абонентская плата составит 500 рублей в месяц вместо стандартных 650 рублей. Скидка предоставляется автоматически и действует при новом подключении.

В тариф "Я онлайн" входят 100 Гб интернет-трафика, безлимитные звонки внутри сети, 200 минут для исходящих звонков из популярных стран на номера Т2 России. В состав тарифа также включена услуга "Безлимит на сервисы Яндекса".

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

