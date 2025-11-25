16+
Самарские предприниматели показали IT-технологии зарубежным делегациям

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области активно поддерживают предпринимателей, желающих развивать свой бизнес на международной арене. В регионе создан Центр поддержки экспорта, помогающий предприятиям осваивать внешние рынки. Проводятся мероприятия, способствующие созданию устойчивых международных связей и развитию экспортного потенциала региональных предприятий.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Одним из таких мероприятий стал International IT-Business Day, который прошел в Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина" и в самарском региональном центре "Мой бизнес".

"Впервые в практике российских Центров поддержки экспорта мы проводим бизнес-миссию, ориентированную именно на предприятия IT-сферы. Надеемся, она покажет свою эффективность и войдет в число мероприятий, которые мы проводим на постоянной основе", - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Мероприятие объединило около 35 представителей технологического сектора Самарской области - это высокотехнологичные компании, разработчики ПО, производители ПАК. Участниками иностранных делегаций стали IT-интеграторы, поставщики IT-решений и ИКТ-оборудования, представители сектора промышленной автоматизации и роботизации Республики Узбекистан, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Участники b2b-встречи показали иностранным коллегам свои инновационные решения, обсудили перспективы выхода на новые рынки, получили индивидуальные консультации.

"Мероприятие очень интересное, полезное. Заинтересовались проектом коллег из Узбекистана. Страны СНГ для нас дружественные, есть перспективы по совместной работе, интерес двухсторонний", - рассказала Маргарита Комарова, представитель компании I-SYS.

Центр поддержки экспорта Самарской области располагается в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика" и "Экспорт".

