Билайн повысил надежность домашнего интернета и цифрового ТВ

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Оператор подвел предварительные итоги модернизации сети широкополосного доступа в интернет (ШПД) за 2025 год. Провайдер повысил надежность сервиса, установив почти 8000 единиц современного оборудования на сетевых узлах связи. Благодаря этому пользователи Билайна могут смотреть онлайн-фильмы, вести стримы, играть в онлайн-игры на ПК и участвовать в видеоконференциях на уверенной скорости.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Проведенные работы повысили качество сервисов домашнего интернета и цифрового ТВ для 650 тысяч пользователей, минимизировав зависания видео, прерывания сессий и стабилизировав скорость загрузки.

Кроме того, команда Билайна модернизировала топологию сети. Эксперты оптимизировали способ расположения и соединения компонентов. Выполненные работы повысили отказоустойчивость сети, уменьшив влияние техногенных и природных факторов на ее работоспособность для 125 тысяч клиентов.

В ближайшее время будут установлены источники бесперебойного питания почти в 2400 домах, подключенных к сети ШПД. Это обеспечит стабильную работу оборудования в случае отключения электричества. Улучшение почувствуют 150 тысяч пользователей.

В планах оператора провести резервирование оптоволоконных линий на крупных узлах связи ШПД в 14 областях страны. Реализация этого проекта значительно уменьшит влияние аварий — в случае обрыва линии пользователи не потеряют доступ к сервису.

Последние комментарии

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

MAX X 19 марта 2025 07:15 Мэрия Самары: реконструированный участок дороги по ул. 22 Партсъезда откроют в мае

Какого года?

