Самарская платформа вошла в тройку лучших разработок премии "Безопасный город"

На площадке "МосХаб Сколково" состоялся VI Форум "Умный город — Безопасная среда", в котором приняли участие крупнейшие российские компании-интеграторы и разработчики, реализующие проекты "Безопасный город", центры управления, видеонаблюдение и ИИ, телеком-инфраструктуру, защищенные сети, пожарную и экологическую безопасность.

В мероприятии приняла участие Самарская делегация, возглавил ее врио заместителя председателя правительства — министра цифрового развития Самарской области Павел Гокин. В рамках форума состоялась церемония вручения I Национальной Премии "Безопасный город" — федеральное признание лучших региональных и муниципальных практик. Всего в Оргкомитет поступило более 300 заявок из 54 регионов России.

Финалистом премии в номинации "Интеллектуальное видеонаблюдение" стала сервисная платформа АПК "Безопасный город" Самарской области, заняв третье место.

"Мы очень гордимся полученной наградой. Для нас важно, что нашу платформу оценили по достоинству — это не только признание труда команды, но и мощный импульс для дальнейшего развития. Полученная оценка авторитетного жюри — объективный индикатор качества наших решений и подтверждение правильности выбранного вектора развития, — говорит директор ГБУ СО "Безопасный регион" Александр Чубов. — Участие в мероприятии, где собрались коллеги со всей страны, анализ собственных результатов через призму критериев премии и новые знания, которые мы получили, знакомясь с достижениями в области развития АПК "Безопасный город" в разных субъектах Российской Федерации, помогли нам определить точки дальнейшего роста".

Форум "Умный город — Безопасная среда" является ключевой площадкой для обсуждения развития российских городов. Национальная Премия "Безопасный город" учреждена для признания вклада регионов в развитие систем АПК "Безопасный город", систем вызова экстренных служб и ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС".