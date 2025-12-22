Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на трассе в Самарской области

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 22 декабря, в Нефтегорском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"