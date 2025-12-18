В новогодние дни россиянам обнулят мобильный трафик

В течение трёх дней абоненты могут активно готовиться или отмечать Новый год и не переживать, что не хватит интернета. Выбирать подарки, смотреть видео, общаться в мессенджерах, покупать билеты, бронировать отели, слушать музыку и т. д. можно абсолютно бесплатно.

С третьей декады декабря потребление мобильного интернет-трафика традиционно возрастает на 3-5% к средним значениям — россияне начинают подготовку к праздникам: заказывают подарки, больше пользуются такси и службами доставки. Ближе к концу декабря начинается обмен поздравлениями с "тяжёлым" медиаконтентом.

В саму новогоднюю ночь объём потребления мобильного интернета обычно чуть снижается за счёт использования домашнего интернета. Однако уже к 3–4 января объём передачи данных мобильного трафика снова нарастает и держится на стабильно высоком уровне до конца праздников.

Активнее всего в новогодние каникулы клиенты смотрят онлайн-ТВ — его доля среди потребления всех онлайн-сервисов составляет 41%, на втором месте — соцсети с долей 22%, мессенджеры замыкают топ-3 — у них 18%.

Получить пакет безлимитного интернета можно на любые три дня в период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026-го в мобильном приложении или личном кабинете на сайте МегаФона.