16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В новогодние дни россиянам обнулят мобильный трафик Новый год начнется с "Ландышами": продолжение долгожданного сериала выйдет на Wink.ru 1 января Авито Авто: каждый четвертый житель ПФО готов покупать авто с пробегом онлайн МТС запустила новогоднюю акцию на смартфоны TECNO Исследование ИТ-холдинга Т1: к 2030 году 80% разработчиков потребуется переподготовка в области генеративного ИИ

Транспорт и связь Экономика и бизнес

В новогодние дни россиянам обнулят мобильный трафик

САМАРА. 18 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение трёх дней абоненты могут активно готовиться или отмечать Новый год и не переживать, что не хватит интернета. Выбирать подарки, смотреть видео, общаться в мессенджерах, покупать билеты, бронировать отели, слушать музыку и т. д. можно абсолютно бесплатно.

С третьей декады декабря потребление мобильного интернет-трафика традиционно возрастает на 3-5% к средним значениям — россияне начинают подготовку к праздникам: заказывают подарки, больше пользуются такси и службами доставки. Ближе к концу декабря начинается обмен поздравлениями с "тяжёлым" медиаконтентом.

В саму новогоднюю ночь объём потребления мобильного интернета обычно чуть снижается за счёт использования домашнего интернета. Однако уже к 3–4 января объём передачи данных мобильного трафика снова нарастает и держится на стабильно высоком уровне до конца праздников.

Активнее всего в новогодние каникулы клиенты смотрят онлайн-ТВ — его доля среди потребления всех онлайн-сервисов составляет 41%, на втором месте — соцсети с долей 22%, мессенджеры замыкают топ-3 — у них 18%.

Получить пакет безлимитного интернета можно на любые три дня в период с 22 декабря 2025 года по 12 января 2026-го в мобильном приложении или личном кабинете на сайте МегаФона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4