На Авито вышел новый цикл уроков по цифровой грамотности

В новом сезоне "Цифрового ликбеза" от Авито Ряпушка Варя и Налим Максим учатся безопасно бронировать жилье и помогать в интернете. Цикл создан в сотрудничестве с АНО "Цифровая экономика" при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России.

Третий сезон всероссийского просветительского проекта "Цифровой ликбез" реализуется в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" — национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", а также национальной цели "Технологическое лидерство".

В первом эпизоде Ряпушка Варя научится помогать благотворительным организациям в интернете безопасно. Вместе со старшей сестрой Полиной она узнает, как злоумышленники могут использовать призывы к помощи, почему важно проверять авторов подобных сообщений, по каким критериям можно определить надежность фонда, а также какие существуют способы поддержки помимо денежных пожертвований.

Во втором эпизоде школьников ждет встреча с двумя новыми персонажами — Тайменем Егором и его бабушкой, которые планируют поездку на соревнования в Нижнефорельск. Им предстоит научиться безопасно бронировать жилье для поездки. В этом им помогают Налим Максим и Полина, которые объяснят ключевые принципы выбора и безопасного бронирования жилья для путешествий.

"С каждым новым сезоном проекта "Цифровой ликбез" мы не просто обучаем школьников основам онлайн-безопасности, но и вооружаем их знаниями, необходимыми для уверенного и безопасного поведения в современном мире. Сотни тысяч ребят уже сделали первый шаг на пути к цифровой грамотности, и теперь мы готовы помочь им распознавать надежные благотворительные фонды и безопасные варианты жилья для путешествий. Эти навыки являются неотъемлемой частью цифровой грамотности современного человека и помогут школьникам в реальной жизни", — комментирует Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности Авито.

"Новый сезон "Цифрового ликбеза" посвящен двум важным темам, которые напрямую влияют на безопасность школьников в сети. Учащиеся узнают, как безопасно бронировать жилье, а также научатся отличать надежные благотворительные фонды от сомнительных инициатив. Наша главная задача — дать подрастающему поколению понятные и практичные инструменты, которые помогут им чувствовать себя безопасно в цифровой среде, принимать верные решения и избегать злоумышленников", — отметила директор направления Кадры для цифровой экономики АНО "Цифровая экономика" Юлия Горячкина.

В первом сезоне "Цифрового ликбеза" от Авито, который вышел в мае 2024 года, главные герои рассказали, как выбирать надежных продавцов и самим грамотно размещать объявления в интернете, давали советы по сохранению персональных данных и денег при совершении интернет-сделок. Второй сезон, вышедший в декабре 2024 года, был посвящен покупке товаров с доставкой и безопасному поиску подработки.

Ролики проекта верифицированы ФГБНУ "Институт изучения детства семьи и воспитания", и рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами. Вместе с роликами разработаны методические материалы для педагогов, которые помогут эффективно интегрировать видеоролики в учебный процесс по разным предметам, во внеурочную деятельность, а также использовать их на родительских собраниях, для наглядного объяснения тех угроз, с которыми может столкнуться ребенок.