T2 вновь дарит новогодние подарки — теперь каждому

Т2, российский оператор мобильной связи, подготовил подарки для всех. В честь Нового года компания дарит их не только своим абонентам, но и клиентам других операторов. Пользователи получат три случайных подарка из обширного списка: от цифровых подписок и гигабайтов до скидок в популярных магазинах, сертификатов на тысячи рублей и ювелирных украшений. Подарки можно оставить себе или поделиться ими с друзьями.
В этом году Т2 подготовила подарки не только для своих абонентов, но и для тех, кто пользуется услугами других операторов. Достаточно быть авторизированным в мобильном приложении Т2. Каждый пользователь получит три случайных подарка.
Среди доступных вариантов — подписка на онлайн-кинотеатр Wink на 30 дней, скидка до 1500 рублей в РИВ ГОШ, скидки в Яндекс Go на 1000 и даже 3000 рублей, продукты за 1 рубль в "Вкусно — и точка", скидки в Lamoda до 3000 рублей. Участники также могут получить в подарок дополнительный интернет-трафик от 10 Гб до целого терабайта, два месяца безлимита на онлайн-кинотеатры и выходные. Кроме того, клиенты могут распечатать новогодний календарь в "Мультифото", получить украшение или сертификат от 585 Gold и многое другое.
Активировать подарки можно до 31 января 2026 года, а воспользоваться некоторыми — вплоть до конца марта. Подробности — на newyear.t2.ru.
Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:
"Мы хотим, чтобы праздник стал по-настоящему общим. Поэтому в этом году подарки от T2 — для каждого: и для наших абонентов, и для тех, кто пользуется услугами других операторов. Теперь абоненты могут решить: оставить подарок себе или порадовать близких. Ведь самые ценные подарки — те, что можно разделить".
Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга":
"Декабрь — это месяц подарков, приятных новогодних хлопот и общения с самыми близкими. И в преддверии 2026 года Т2 приготовила сюрпризы не только для своих абонентов, но и для клиентов любых операторов. А чтобы каждый смог получить что-то действительно полезное и интересное, мы не ограничились одним подарком. Надеемся, что сюрпризы, которые уже доступны в приложении Т2, помогут вам разнообразить свои цифровые привычки и сделать покупки еще выгоднее".
Последние комментарии
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.
Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.
Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.