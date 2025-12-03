T2 вновь дарит новогодние подарки — теперь каждому

Т2, российский оператор мобильной связи, подготовил подарки для всех. В честь Нового года компания дарит их не только своим абонентам, но и клиентам других операторов. Пользователи получат три случайных подарка из обширного списка: от цифровых подписок и гигабайтов до скидок в популярных магазинах, сертификатов на тысячи рублей и ювелирных украшений. Подарки можно оставить себе или поделиться ими с друзьями.

В этом году Т2 подготовила подарки не только для своих абонентов, но и для тех, кто пользуется услугами других операторов. Достаточно быть авторизированным в мобильном приложении Т2. Каждый пользователь получит три случайных подарка.

Среди доступных вариантов — подписка на онлайн-кинотеатр Wink на 30 дней, скидка до 1500 рублей в РИВ ГОШ, скидки в Яндекс Go на 1000 и даже 3000 рублей, продукты за 1 рубль в "Вкусно — и точка", скидки в Lamoda до 3000 рублей. Участники также могут получить в подарок дополнительный интернет-трафик от 10 Гб до целого терабайта, два месяца безлимита на онлайн-кинотеатры и выходные. Кроме того, клиенты могут распечатать новогодний календарь в "Мультифото", получить украшение или сертификат от 585 Gold и многое другое.

Активировать подарки можно до 31 января 2026 года, а воспользоваться некоторыми — вплоть до конца марта. Подробности — на newyear.t2.ru.

Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2:

"Мы хотим, чтобы праздник стал по-настоящему общим. Поэтому в этом году подарки от T2 — для каждого: и для наших абонентов, и для тех, кто пользуется услугами других операторов. Теперь абоненты могут решить: оставить подарок себе или порадовать близких. Ведь самые ценные подарки — те, что можно разделить".

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга":

"Декабрь — это месяц подарков, приятных новогодних хлопот и общения с самыми близкими. И в преддверии 2026 года Т2 приготовила сюрпризы не только для своих абонентов, но и для клиентов любых операторов. А чтобы каждый смог получить что-то действительно полезное и интересное, мы не ограничились одним подарком. Надеемся, что сюрпризы, которые уже доступны в приложении Т2, помогут вам разнообразить свои цифровые привычки и сделать покупки еще выгоднее".