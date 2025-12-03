16+
Общество

Прокуратура проверила возобновление стройки проблемного ЖК "Космолет" в Самаре

САМАРА. 3 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 3 декабря, первый зампрокурора Самарской области Игорь Харитонов провел выездное совещание на строительной площадке ЖК "Космолет". Об этом рассказали в ведомстве.

Фото: Прокуратура Самарской области

"Работы на стройке возобновлены силами нового руководства организации-застройщика ООО "Кольцо". На объекте директор организации доложил о графике работ на каждой из трех секций жилого комплекса. Восстановление прав граждан — участников долевого строительства находится на контроле прокуратуры области", — рассказали в надзорном ведомстве.

Министр строительства Александр Фомин также присутствовал на встрече и сообщил, что дом должны ввести в эксплуатацию в 2026 году. 

Согласно открытым данным, ранее строителем ЖК "Космолет" выступало ООО "Кольцо", которым руководил Михаил Жуков. По данным ИАС Seldon.Basis, сейчас директором этой фирмы значится Александр Балашов. Он же является директором ООО "Аквапорт", ранее выступавшего инвестором стройки. С 2021 по 2024 гг .Балашов был директором ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве", а с 2019 по 2021 гг. — гендиректором АО "Кошелев-проект". До этого (с 2017 по 2019 гг.) мужчина трудился гендиректором ООО "Новый город". 

Напомним, ЖК находится на пересечении улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко в Самаре и состоит из трех секций высотой 32 этажа. Стройку не раз останавливали, в результате чего комплекс включили в федеральный реестр проблемных объектов. В 2023 году владелец ООО "Кольцо" Михаил Жуков привлек инвестора — ООО "АкваПорт" — для достройки домов, но не исполнил своих обязательств перед компанией. Работы были вновь приостановлены. В ноябре 2025 г. министр строительства провел встречу с дольщиками и сообщил, что работы возобновляют. 

В то же время Михаилу Жукову вынесли приговор за обман дольщиков. Кроме того, его признавали банкротом. 
 

